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Бабиш призвал Европу проснуться и поучаствовать в урегулировании на Украине

Бабиш призвал Европу проснуться и поучаствовать в урегулировании на Украине Бабиш призвал Европу проснуться и поучаствовать в урегулировании на Украине

Европа должна пробудиться и участвовать в урегулировании на Украине. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, комментируя договоренность Москвы и Вашингтона о поставках дизельного топлива, передает информагентство ČTK.

Европа должна пробудиться и участвовать в урегулировании на Украине. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, комментируя договоренность Москвы и Вашингтона о поставках дизельного топлива, передает информагентство ČTK.

"Европа должна пробудиться от сна и начать решать эту ситуацию и также участвовать в урегулировании украинского конфликта", - отметил он. При этом российско-американскую договоренность о поставках дизеля Бабиш назвал полным шоком.

Политик, который будет представлять Чехию на предстоящем саммите ЕС, обратил внимание, что в Брюсселе ожидается присутствие Владимира Зеленского. Европейские лидеры будут обсуждать положение дел на Украине и не известно изменится ли их риторика после договоренностей между РФ и США, добавил он.

В минувшую пятницу президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили в том числе поставки нефтепродуктов. Москва подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки. Так, США выводят из-под своих санкций поставки российского дизтоплива на мировые рынки до 7 апреля 2027 года, сообщает ТАСС.

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Теги:
#украина
#европа
#урегулирование
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