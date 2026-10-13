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Политика

WP: США и Европа работают над мирным планом по Украине

WP: США и Европа работают над мирным планом по Украине WP: США и Европа работают над мирным планом по Украине

США и Европа работают над подготовкой плана по урегулированию украинского конфликта, который будет включать четыре пункта. Об этом со ссылкой на источники пишет обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнейшес.

США и Европа работают над подготовкой плана по урегулированию украинского конфликта, который будет включать четыре пункта. Об этом со ссылкой на источники пишет обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнейшес.

Сообщается, что Вашингтон и Брюссель готовят мирную инициативу, которая бы обеспечила Москве и Киеву выгоду в области финансов и безопасности, а также послужила бы основой для урегулирования территориальных вопросов. По данным американского чиновника, проект соглашения будет состоять из четырех пунктов и будет предусматривать предложение РФ заключить с Европой договоренности в сферах безопасности и экономики.

Первым пунктом плана значится восстановление Украины. Вторым пунктом называются гарантии безопасности как для Украины, так и для России. Третий пункт плана - энергетическое соглашение России, Украины и Европы, частью которого может стать сооружение трубопровода для поставок в европейские страны энергоресурсов.

Кроме того, четвертым пунктом является прекращение огня на нынешней линии фронта, сообщает ТАСС.

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