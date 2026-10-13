Politico: ЕК может до конца года представить 23-й пакет антироссийских санкций

Европейская комиссия приступила к подготовке 23-го пакета санкций против России, который, предположительно, будет представлен до конца текущего года. Об этом со ссылкой на источники пишет европейское издание Politico.

Европейская комиссия приступила к подготовке 23-го пакета санкций против России, который, предположительно, будет представлен до конца текущего года. Об этом со ссылкой на источники пишет европейское издание Politico.

Как отмечается, инициаторами новых ограничительных мер выступают Германия и Польша. По данным издания, страны на заседании Европейского совета 15 октября планируют призвать к применению дополнительных рестрикций в отношении российских энергоресурсов в свете договоренностей России и США о поставках дизельного топлива.

Ранее ЕС принял черный список, в который добавил более 1 600 позиций, включая российские предприятия военно-промышленного комплекса, их руководителей, а также кандидатов в депутаты, принимавших участие в выборах в Госдуму в Крыму, на Донбассе и в Новороссии, сообщает ТАСС.