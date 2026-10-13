Российский рынок акций отметился снижением на открытии основной торговой сессии 13 октября, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня опускается.
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Экономика
Российский рынок акций снижается на открытии торгов
13 октября 2026 / 11:59
© Анна Волик/ ТАСС
Российский рынок акций отметился снижением на открытии основной торговой сессии 13 октября, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня опускается.
По состоянию на 09:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС снижались на 0,13% и торговались на уровне 2 390,78 и 897,51 пункта соответственно. Курс юаня к рублю в начале торгов Мосбиржи снижался на 0,6 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 12,5065 рубля.
К 09:15 мск индекс Мосбиржи замедлил снижение до 2 393 пунктов (-0,03%), индекс РТС составлял 898,34 пункта (-0,03%). Вместе с тем курс китайской валюты опускался на 0,2 копейки и составлял 12,51 рубля.
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