Российский рынок акций снижается на открытии торгов

Российский рынок акций отметился снижением на открытии основной торговой сессии 13 октября, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня опускается.

По состоянию на 09:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС снижались на 0,13% и торговались на уровне 2 390,78 и 897,51 пункта соответственно. Курс юаня к рублю в начале торгов Мосбиржи снижался на 0,6 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 12,5065 рубля.

К 09:15 мск индекс Мосбиржи замедлил снижение до 2 393 пунктов (-0,03%), индекс РТС составлял 898,34 пункта (-0,03%). Вместе с тем курс китайской валюты опускался на 0,2 копейки и составлял 12,51 рубля.