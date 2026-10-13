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Экономика

Российский рынок акций снижается на открытии торгов

Российский рынок акций снижается на открытии торгов Российский рынок акций снижается на открытии торгов

Российский рынок акций отметился снижением на открытии основной торговой сессии 13 октября, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня опускается.

Российский рынок акций отметился снижением на открытии основной торговой сессии 13 октября, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня опускается.

По состоянию на 09:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС снижались на 0,13% и торговались на уровне 2 390,78 и 897,51 пункта соответственно. Курс юаня к рублю в начале торгов Мосбиржи снижался на 0,6 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 12,5065 рубля.

К 09:15 мск индекс Мосбиржи замедлил снижение до 2 393 пунктов (-0,03%), индекс РТС составлял 898,34 пункта (-0,03%). Вместе с тем курс китайской валюты опускался на 0,2 копейки и составлял 12,51 рубля.

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Теги:
#россия
#снижение
#рынок акций
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