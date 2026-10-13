\"Известия\": остров Кунашир за 50 лет вырос в сторону Японии почти на 400 м

Российский остров Кунашир за последние пять десятков лет вырос в сторону Хоккайдо примерно на 380 м. Об этом рассказал доктор географических наук, член-корреспондент РАН, сотрудник Института географии РАН Андрей Панин в беседе с \"Известиями\".
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© Сергей Красноухов/ ТАСС
Российский остров Кунашир за последние пять десятков лет вырос в сторону Хоккайдо примерно на 380 м. Об этом рассказал доктор географических наук, член-корреспондент РАН, сотрудник Института географии РАН Андрей Панин в беседе с "Известиями".
Он отметил, что это происходит из-за намывания песка в южной части острова. "Юго-восточный берег Кунашира существенно разрушается штормовыми волнами, а образовавшийся песок переносится вдольбереговым течением на юг и наращивает на 7-8 м в год Весловский полуостров - песчаную косу, отходящую от южного края острова", - указал специалист.
По его словам, отследить этот географический процесс может каждый с помощью онлайн-карт разных лет, сообщает ТАСС.
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