Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
13 октября 2026 / 14:31
КОТИРОВКИ
USD
13/10
83.9153
EUR
13/10
94.0355
Новости часа
В России за неделю подтвердили более 665 тыс. случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19 ЦТАК: Пхеньян испытал тактическую баллистическую ракету
Москва
13 октября 2026 / 14:31
Котировки
USD
13/10
currency
83.9153
0.0000
EUR
13/10
currency
94.0355
0.0000
Трампу выгодно обойти санкции на российское топливо. Мнение
Трампу выгодно обойти санкции на российское топливо. Мнение
12 октября 2026 / 19:10
Лавров: Россия не даст Украине передышку на поле боя
Лавров: Россия не даст Украине передышку на поле боя
12 октября 2026 / 14:26
Axios назвал причину переноса поездки Уиткоффа и Кушнера в Москву
Axios назвал причину переноса поездки Уиткоффа и Кушнера в Москву
12 октября 2026 / 10:19
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Общество / Геополитика
Общество

\"Известия\": остров Кунашир за 50 лет вырос в сторону Японии почти на 400 м

"Известия": остров Кунашир за 50 лет вырос в сторону Японии почти на 400 м "Известия": остров Кунашир за 50 лет вырос в сторону Японии почти на 400 м

Российский остров Кунашир за последние пять десятков лет вырос в сторону Хоккайдо примерно на 380 м. Об этом рассказал доктор географических наук, член-корреспондент РАН, сотрудник Института географии РАН Андрей Панин в беседе с \"Известиями\".

Российский остров Кунашир за последние пять десятков лет вырос в сторону Хоккайдо примерно на 380 м. Об этом рассказал доктор географических наук, член-корреспондент РАН, сотрудник Института географии РАН Андрей Панин в беседе с "Известиями".

Он отметил, что это происходит из-за намывания песка в южной части острова. "Юго-восточный берег Кунашира существенно разрушается штормовыми волнами, а образовавшийся песок переносится вдольбереговым течением на юг и наращивает на 7-8 м в год Весловский полуостров - песчаную косу, отходящую от южного края острова", - указал специалист.

По его словам, отследить этот географический процесс может каждый с помощью онлайн-карт разных лет, сообщает ТАСС.

  • new_top
Теги:
#япония
#увеличение
#кунашир
Также по теме:
12.10.2026 14:28
Объявлены лауреаты премии по экономике памяти Нобеля
07.10.2026 13:59
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии
06.10.2026 13:31
Объявлен обладатель Нобелевской премии по физике за 2026 год
05.10.2026 16:16
Нобелевскую премию по медицине получат ученые за открытия в оптогенетике
18.09.2026 13:58
Ученые открыли новый вид диких кошек
03.09.2026 20:59
Axios: число людей от 65 лет на планете превысило количество детей младше пяти лет
18.08.2026 12:27
Сомнолог назвала "золотое правило" дневного сна
12.08.2026 10:57
ЛДПР считает, что в России должен появиться бесплатный аналог "Антиплагиата"
05.08.2026 16:15
Июль 2026 года в России стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений
24.06.2026 18:30
Need To Know: в Словакии обнаружили древнюю могилу с 77 обезглавленными скелетами
Трампу выгодно обойти санкции на российское топливо. Мнение
Трампу выгодно обойти санкции на российское топливо. Мнение
Лавров: Россия не даст Украине передышку на поле боя
Лавров: Россия не даст Украине передышку на поле боя
Axios назвал причину переноса поездки Уиткоффа и Кушнера в Москву
Axios назвал причину переноса поездки Уиткоффа и Кушнера в Москву
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
12:59
В России за неделю подтвердили более 665 тыс. случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19
12:43
ЦТАК: Пхеньян испытал тактическую баллистическую ракету
12:30
Трамп: Путин больше стремится к урегулированию на Украине, чем Зеленский
12:16
"Известия": остров Кунашир за 50 лет вырос в сторону Японии почти на 400 м
11:59
Российский рынок акций снижается на открытии торгов
11:41
Politico: ЕК может до конца года представить 23-й пакет антироссийских санкций
11:17
WP: США и Европа работают над мирным планом по Украине
10:59
Бабиш призвал Европу проснуться и поучаствовать в урегулировании на Украине
10:41
Новак: Россия с начала года поставила в Европу энергоресурсов на $21,3 млрд
10:17
Каллас: ЕС не может найти 10 кораблей для операции в Красном море
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО