Трамп: Путин больше стремится к урегулированию на Украине, чем Зеленский

Президент США Дональд Трамп считает, что глава российского государства Владимир Путин больше стремится к заключению договоренностей по украинскому урегулированию, чем Владимир Зеленский.

Президент США Дональд Трамп считает, что глава российского государства Владимир Путин больше стремится к заключению договоренностей по украинскому урегулированию, чем Владимир Зеленский.

"Я думаю, что Путин на самом деле хочет заключить сделку больше, чем Зеленский", - сказал он в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома 12 октября.

Вместе с тем, по мнению американского лидера, для урегулирования украинского кризиса нужна встреча Путина с Зеленским.

"Все, что я знаю, это то, что Зеленский и Путин должны встретиться, чтобы положить конец этой глупой войне", - отметил он.

"Я думаю, что обе стороны хотят заключить сделку, но не знают, как это сделать. Но мы добьемся того, чтобы они заключили сделку", - указал Трамп, сообщает ТАСС.