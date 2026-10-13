Президент США Дональд Трамп считает, что глава российского государства Владимир Путин больше стремится к заключению договоренностей по украинскому урегулированию, чем Владимир Зеленский.
Трампу выгодно обойти санкции на российское топливо. Мнение
12 октября 2026 / 19:10
Лавров: Россия не даст Украине передышку на поле боя
12 октября 2026 / 14:26
Axios назвал причину переноса поездки Уиткоффа и Кушнера в Москву
12 октября 2026 / 10:19
Политика
Трамп: Путин больше стремится к урегулированию на Украине, чем Зеленский
13 октября 2026 / 12:30
© AP Photo/ Mark Schiefelbein/ТАСС
Президент США Дональд Трамп считает, что глава российского государства Владимир Путин больше стремится к заключению договоренностей по украинскому урегулированию, чем Владимир Зеленский.
"Я думаю, что Путин на самом деле хочет заключить сделку больше, чем Зеленский", - сказал он в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома 12 октября.
Вместе с тем, по мнению американского лидера, для урегулирования украинского кризиса нужна встреча Путина с Зеленским.
"Все, что я знаю, это то, что Зеленский и Путин должны встретиться, чтобы положить конец этой глупой войне", - отметил он.
"Я думаю, что обе стороны хотят заключить сделку, но не знают, как это сделать. Но мы добьемся того, чтобы они заключили сделку", - указал Трамп, сообщает ТАСС.
Также по теме:
12.10.2026 21:38Зеленский подписал закон о правах нацменьшинств в сфере образования
12.10.2026 20:59Newsweek назвал основных кандидатов на смену Зеленскому
12.10.2026 16:33Лавров убежден, что Зеленский не заслужил передышку
12.10.2026 15:32Песков: Путин готов дать указание не бить по Украине в день выборов
12.10.2026 13:59Тело Кашпировского доставят на Украину для захоронения
09.10.2026 13:32МВФ ждет от Украины выплаты порядка $170 млн 9 октября
08.10.2026 21:17Песков: России необходимо комплексное урегулирование на Украине
08.10.2026 19:58Евкуров: Запад превратил Украину в буферную зону
Актуально