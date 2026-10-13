Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
13 октября 2026 / 14:32
КОТИРОВКИ
USD
13/10
83.9153
EUR
13/10
94.0355
Новости часа
В России за неделю подтвердили более 665 тыс. случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19 ЦТАК: Пхеньян испытал тактическую баллистическую ракету
Москва
13 октября 2026 / 14:32
Котировки
USD
13/10
currency
83.9153
0.0000
EUR
13/10
currency
94.0355
0.0000
Трампу выгодно обойти санкции на российское топливо. Мнение
Трампу выгодно обойти санкции на российское топливо. Мнение
12 октября 2026 / 19:10
Лавров: Россия не даст Украине передышку на поле боя
Лавров: Россия не даст Украине передышку на поле боя
12 октября 2026 / 14:26
Axios назвал причину переноса поездки Уиткоффа и Кушнера в Москву
Axios назвал причину переноса поездки Уиткоффа и Кушнера в Москву
12 октября 2026 / 10:19
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / Военная индустрия / Диалог по корейской проблеме
Безопасность

ЦТАК: Пхеньян испытал тактическую баллистическую ракету

ЦТАК: Пхеньян испытал тактическую баллистическую ракету ЦТАК: Пхеньян испытал тактическую баллистическую ракету

КНДР совершила тестовый пуск тактической баллистической ракеты, информировало агентство ЦТАК.

КНДР совершила тестовый пуск тактической баллистической ракеты, информировало агентство ЦТАК.

Как отмечается, испытание провело Главное управление ракетостроения КНДР в рамках регулярной работы, направленной на техническое развитие вооружений.

По данным ЦТАК, 3 октября КНДР провела учения с запуском стратегической гиперзвуковой ракеты средней дальности, которая уничтожила цель на расстоянии 1 тыс. километров в Японском море, сообщает ТАСС.

  • new_top
Теги:
#кндр
#баллистическая ракета
#испытания
Также по теме:
12.10.2026 21:59
Медведев: Россия создает образцы вооружений, не имеющие мировых аналогов
12.10.2026 20:44
Эстония увеличит призыв женщин на срочную службу
12.10.2026 11:18
Мадьяр: Венгрия не будет оказывать военную поддержку Украине
09.10.2026 15:27
Politico: в НАТО заверили, что учения по ядерному сдерживанию "не угрожают России"
09.10.2026 14:28
В Белоруссию начали прибывать участники учений ОДКБ
08.10.2026 17:59
В Молдавии планируют наладить производство дронов
08.10.2026 17:33
Турция не будет отправлять войска в другую страну для наступления
08.10.2026 16:44
Оборонные расходы Литвы в 2027 году составят более 5% ВВП
06.10.2026 14:29
AFP: Франция провела испытания новой ядерной ракеты
06.10.2026 11:22
Парламент Литвы одобрил отказ от запрета на размещение ядерного оружия
Трампу выгодно обойти санкции на российское топливо. Мнение
Трампу выгодно обойти санкции на российское топливо. Мнение
Лавров: Россия не даст Украине передышку на поле боя
Лавров: Россия не даст Украине передышку на поле боя
Axios назвал причину переноса поездки Уиткоффа и Кушнера в Москву
Axios назвал причину переноса поездки Уиткоффа и Кушнера в Москву
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
12:59
В России за неделю подтвердили более 665 тыс. случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19
12:43
ЦТАК: Пхеньян испытал тактическую баллистическую ракету
12:30
Трамп: Путин больше стремится к урегулированию на Украине, чем Зеленский
12:16
"Известия": остров Кунашир за 50 лет вырос в сторону Японии почти на 400 м
11:59
Российский рынок акций снижается на открытии торгов
11:41
Politico: ЕК может до конца года представить 23-й пакет антироссийских санкций
11:17
WP: США и Европа работают над мирным планом по Украине
10:59
Бабиш призвал Европу проснуться и поучаствовать в урегулировании на Украине
10:41
Новак: Россия с начала года поставила в Европу энергоресурсов на $21,3 млрд
10:17
Каллас: ЕС не может найти 10 кораблей для операции в Красном море
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО