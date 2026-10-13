ЦТАК: Пхеньян испытал тактическую баллистическую ракету

КНДР совершила тестовый пуск тактической баллистической ракеты, информировало агентство ЦТАК.

Как отмечается, испытание провело Главное управление ракетостроения КНДР в рамках регулярной работы, направленной на техническое развитие вооружений.

По данным ЦТАК, 3 октября КНДР провела учения с запуском стратегической гиперзвуковой ракеты средней дальности, которая уничтожила цель на расстоянии 1 тыс. километров в Японском море, сообщает ТАСС.