КНДР совершила тестовый пуск тактической баллистической ракеты, информировало агентство ЦТАК.
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Безопасность
ЦТАК: Пхеньян испытал тактическую баллистическую ракету
13 октября 2026 / 12:43
© ЦТАК/ТАСС
КНДР совершила тестовый пуск тактической баллистической ракеты, информировало агентство ЦТАК.
Как отмечается, испытание провело Главное управление ракетостроения КНДР в рамках регулярной работы, направленной на техническое развитие вооружений.
По данным ЦТАК, 3 октября КНДР провела учения с запуском стратегической гиперзвуковой ракеты средней дальности, которая уничтожила цель на расстоянии 1 тыс. километров в Японском море, сообщает ТАСС.
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