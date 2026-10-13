Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
13 октября 2026 / 16:05
КОТИРОВКИ
USD
13/10
83.9153
EUR
13/10
94.0355
Новости часа
В чем плюсы договоренности по дизелю? Зеленский для Трампа как чемодан без ручки. Мнение
Москва
13 октября 2026 / 16:05
Котировки
USD
13/10
currency
83.9153
0.0000
EUR
13/10
currency
94.0355
0.0000
В чем плюсы договоренности по дизелю?
В чем плюсы договоренности по дизелю?
13 октября 2026 / 15:44
Зеленский для Трампа как чемодан без ручки. Мнение
Зеленский для Трампа как чемодан без ручки. Мнение
13 октября 2026 / 15:40
Кремль оценил сообщение о \
Кремль оценил сообщение о "мирном плане" ЕС и США по Украине
13 октября 2026 / 13:59
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Россия / Общество / Политика и религия
Общество

В России за неделю подтвердили более 665 тыс. случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19

В России за неделю подтвердили более 665 тыс. случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19 В России за неделю подтвердили более 665 тыс. случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19

В России за минувшую неделю выявили свыше 665 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19. Об этом со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора сообщает ТАСС.

В России за минувшую неделю выявили свыше 665 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19. Об этом со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора сообщает ТАСС.

"На 41-й неделе текущего года в стране зарегистрировано более 665 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19, что незначительно ниже показателя предыдущей недели", - указали в ведомстве.

Отмечается, что вакцинацию против гриппа в этом сезоне в рамках всероссийской кампании прошли более 19,3 млн россиян.

  • new_top
Теги:
#россия
#случаи
#грипп
#орви
#covid-19
Также по теме:
12.10.2026 19:30
Папу Римского госпитализируют для операции на легких
09.10.2026 14:58
ВОЗ заявила о 8,7 тыс. выявленных случаев Эболы в ДР Конго
08.10.2026 18:59
В Нидерландах число заболевших лихорадкой Западного Нила возросло до 59
07.10.2026 18:58
ВОЗ сообщила о 170 млн детей и подростков в мире с ожирением
07.10.2026 17:44
ВОЗ заявила об отсутствии рисков из-за случая пневмонии в Иркутске
06.10.2026 14:45
Песков отреагировал на слова Трампа по эпидситуации в Иркутской области
06.10.2026 12:59
Роспотребнадзор назвал преобладающие в стране вирусы
05.10.2026 17:59
В ДРК число случаев заражения Эболой возросло до 8 544
02.10.2026 16:59
Онищенко: чума в России не получит распространения
01.10.2026 16:29
Стоматологи будут делать анестезию пациенту при болезненных процедурах
В чем плюсы договоренности по дизелю?
В чем плюсы договоренности по дизелю?
Зеленский для Трампа как чемодан без ручки. Мнение
Зеленский для Трампа как чемодан без ручки. Мнение
Кремль оценил сообщение о \
Кремль оценил сообщение о "мирном плане" ЕС и США по Украине
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
14:15
AFP: Грета Тунберг участвует в студенческих протестах в Париже
13:44
В Госдуме предложили создать ИИ-помощника для пенсионеров
13:32
Трамп хотел бы остаться президентом США на третий срок
13:14
Российские средства ПВО за сутки нейтрализовали 883 беспилотника ВСУ
12:59
В России за неделю подтвердили более 665 тыс. случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19
12:43
ЦТАК: Пхеньян испытал тактическую баллистическую ракету
12:30
Трамп: Путин больше стремится к урегулированию на Украине, чем Зеленский
12:16
"Известия": остров Кунашир за 50 лет вырос в сторону Японии почти на 400 м
11:59
Российский рынок акций снижается на открытии торгов
11:41
Politico: ЕК может до конца года представить 23-й пакет антироссийских санкций
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО