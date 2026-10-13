В России за минувшую неделю выявили свыше 665 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19. Об этом со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора сообщает ТАСС.
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Общество
В России за неделю подтвердили более 665 тыс. случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19
13 октября 2026 / 12:59
© Кирилл Кухмарь/ ТАСС
В России за минувшую неделю выявили свыше 665 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19. Об этом со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора сообщает ТАСС.
"На 41-й неделе текущего года в стране зарегистрировано более 665 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19, что незначительно ниже показателя предыдущей недели", - указали в ведомстве.
Отмечается, что вакцинацию против гриппа в этом сезоне в рамках всероссийской кампании прошли более 19,3 млн россиян.
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