В России за неделю подтвердили более 665 тыс. случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19

В России за минувшую неделю выявили свыше 665 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19. Об этом со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора сообщает ТАСС .

В России за минувшую неделю выявили свыше 665 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19. Об этом со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора сообщает ТАСС.

"На 41-й неделе текущего года в стране зарегистрировано более 665 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19, что незначительно ниже показателя предыдущей недели", - указали в ведомстве.

Отмечается, что вакцинацию против гриппа в этом сезоне в рамках всероссийской кампании прошли более 19,3 млн россиян.