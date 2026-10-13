Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки нейтрализовали 883 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
В чем плюсы договоренности по дизелю?
13 октября 2026 / 15:44
Зеленский для Трампа как чемодан без ручки. Мнение
13 октября 2026 / 15:40
Кремль оценил сообщение о "мирном плане" ЕС и США по Украине
13 октября 2026 / 13:59
Безопасность
Российские средства ПВО за сутки нейтрализовали 883 беспилотника ВСУ
13 октября 2026 / 13:14
© Александр Река/ ТАСС
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки нейтрализовали 883 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Средствами ПВО сбиты 883 беспилотника самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.
Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 260 703 беспилотника, 672 зенитных ракетных комплекса, 31 216 танков и других боевых бронемашин, 1 787 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 713 орудий полевой артиллерии и минометов, 74 402 единицы специальной военной автомобильной техники.
Также по теме:
12.10.2026 13:15Российские ВС освободили населенные пункты Никольское и Лидино
09.10.2026 18:15Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 7 389 дронов ВСУ
09.10.2026 13:47Российские ВС взяли под контроль Кияницу в Сумской области
Актуально