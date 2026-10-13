Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
13 октября 2026 / 16:05
КОТИРОВКИ
USD
13/10
83.9153
EUR
13/10
94.0355
Новости часа
В чем плюсы договоренности по дизелю? Зеленский для Трампа как чемодан без ручки. Мнение
Москва
13 октября 2026 / 16:05
Котировки
USD
13/10
currency
83.9153
0.0000
EUR
13/10
currency
94.0355
0.0000
В чем плюсы договоренности по дизелю?
В чем плюсы договоренности по дизелю?
13 октября 2026 / 15:44
Зеленский для Трампа как чемодан без ручки. Мнение
Зеленский для Трампа как чемодан без ручки. Мнение
13 октября 2026 / 15:40
Кремль оценил сообщение о \
Кремль оценил сообщение о "мирном плане" ЕС и США по Украине
13 октября 2026 / 13:59
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Россия / Безопасность / СВО / СВО
Безопасность

Российские средства ПВО за сутки нейтрализовали 883 беспилотника ВСУ

Российские средства ПВО за сутки нейтрализовали 883 беспилотника ВСУ Российские средства ПВО за сутки нейтрализовали 883 беспилотника ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки нейтрализовали 883 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки нейтрализовали 883 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 883 беспилотника самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве. 

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 260 703 беспилотника, 672 зенитных ракетных комплекса, 31 216 танков и других боевых бронемашин, 1 787 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 713 орудий полевой артиллерии и минометов, 74 402 единицы специальной военной автомобильной техники. 

  • new_top
Теги:
#пво
#украина
#сутки
#бпла
Также по теме:
12.10.2026 20:15
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 355 военных
12.10.2026 18:15
Российские средства ПВО за сутки нейтрализовали 646 беспилотников ВСУ
12.10.2026 15:45
Российские ВС нанесли удар по объектам транспортной инфраструктуры Украины
12.10.2026 13:15
Российские ВС освободили населенные пункты Никольское и Лидино
09.10.2026 18:15
Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 7 389 дронов ВСУ
09.10.2026 15:44
Российские ВС за неделю нанесли массированный и семь групповых ударов по Украине
09.10.2026 13:47
Российские ВС взяли под контроль Кияницу в Сумской области
08.10.2026 20:30
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 510 военных
08.10.2026 18:14
Российские средства ПВО за сутки нейтрализовали 1 062 беспилотника ВСУ
08.10.2026 15:47
Российские ВС нанесли удар по цехам производства беспилотников для ВСУ
В чем плюсы договоренности по дизелю?
В чем плюсы договоренности по дизелю?
Зеленский для Трампа как чемодан без ручки. Мнение
Зеленский для Трампа как чемодан без ручки. Мнение
Кремль оценил сообщение о \
Кремль оценил сообщение о "мирном плане" ЕС и США по Украине
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
14:15
AFP: Грета Тунберг участвует в студенческих протестах в Париже
13:44
В Госдуме предложили создать ИИ-помощника для пенсионеров
13:32
Трамп хотел бы остаться президентом США на третий срок
13:14
Российские средства ПВО за сутки нейтрализовали 883 беспилотника ВСУ
12:59
В России за неделю подтвердили более 665 тыс. случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19
12:43
ЦТАК: Пхеньян испытал тактическую баллистическую ракету
12:30
Трамп: Путин больше стремится к урегулированию на Украине, чем Зеленский
12:16
"Известия": остров Кунашир за 50 лет вырос в сторону Японии почти на 400 м
11:59
Российский рынок акций снижается на открытии торгов
11:41
Politico: ЕК может до конца года представить 23-й пакет антироссийских санкций
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО