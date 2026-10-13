Российские средства ПВО за сутки нейтрализовали 883 беспилотника ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки нейтрализовали 883 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки нейтрализовали 883 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 883 беспилотника самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 260 703 беспилотника, 672 зенитных ракетных комплекса, 31 216 танков и других боевых бронемашин, 1 787 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 713 орудий полевой артиллерии и минометов, 74 402 единицы специальной военной автомобильной техники.