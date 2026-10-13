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Политика

Трамп хотел бы остаться президентом США на третий срок

Трамп хотел бы остаться президентом США на третий срок Трамп хотел бы остаться президентом США на третий срок

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы остаться на высшей государственной должности на третий срок, если бы представилась такая возможность. Об этом информировало агентство Associated Press.

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы остаться на высшей государственной должности на третий срок, если бы представилась такая возможность. Об этом информировало агентство Associated Press.

"Я бы с удовольствием это сделал", - отметил он, выступая перед сторонниками Республиканской партии в штате Огайо. При этом присутствующие скандировали: "Еще четыре года".

Согласно закону второй срок Трампа на посту главы государства должен завершиться в январе 2029 года. 22-я поправка к Конституции США, принятая в 1951 году, ограничивает президентство одного человека двумя сроками. Тем не менее нынешний глава Белого дома не раз допускал возможность добиваться переизбрания на третий срок, сообщает ТАСС.

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Теги:
#сша
#трамп
#президент
#третий срок
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