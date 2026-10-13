Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы остаться на высшей государственной должности на третий срок, если бы представилась такая возможность. Об этом информировало агентство Associated Press.
В чем плюсы договоренности по дизелю?
13 октября 2026 / 15:44
Зеленский для Трампа как чемодан без ручки. Мнение
13 октября 2026 / 15:40
Кремль оценил сообщение о "мирном плане" ЕС и США по Украине
13 октября 2026 / 13:59
Политика
Трамп хотел бы остаться президентом США на третий срок
13 октября 2026 / 13:32
© AP Photo/ Evan Vucci/ТАСС
Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы остаться на высшей государственной должности на третий срок, если бы представилась такая возможность. Об этом информировало агентство Associated Press.
"Я бы с удовольствием это сделал", - отметил он, выступая перед сторонниками Республиканской партии в штате Огайо. При этом присутствующие скандировали: "Еще четыре года".
Согласно закону второй срок Трампа на посту главы государства должен завершиться в январе 2029 года. 22-я поправка к Конституции США, принятая в 1951 году, ограничивает президентство одного человека двумя сроками. Тем не менее нынешний глава Белого дома не раз допускал возможность добиваться переизбрания на третий срок, сообщает ТАСС.
Теги:
Также по теме:
12.10.2026 20:33Четверть японцев считают США главной угрозой миру
12.10.2026 11:37Маневры США и Японии пройдут, несмотря на убийство японки
09.10.2026 22:49США выводят из-под санкций поставки российского дизельного топлива
09.10.2026 22:17Трамп сообщил, что провел успешный телефонный разговор с Путиным
09.10.2026 17:14Кремль анонсировал скорый телефонный разговор президентов РФ и США
Актуально