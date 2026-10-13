В Госдуме предложили создать ИИ-помощника для пенсионеров

В России нужно создать государственного ИИ-помощника для пожилых людей. Такое мнение выразил депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Шатунов в беседе с ТАСС .

В России нужно создать государственного ИИ-помощника для пожилых людей. Такое мнение выразил депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Шатунов в беседе с ТАСС.

"Предлагаю создать государственного ИИ-помощника для пожилых людей на базе отечественных разработок. Для одинокого пенсионера такой сервис может стать очень полезным: поддержать разговор, напомнить о приеме лекарств, помочь связаться с родными, вызвать экстренные службы", - отметил он.

Шатунов отметил, что голосовой помощник может упростить пожилым людям доступ к технологиям и поддержать тех, кому не хватает общения. Вместе с тем, по его словам, ИИ не заменит живого общения с близкими, но может сделать жизнь пожилых людей комфортнее.

Кроме того, депутат предложил предоставлять безвозмездно или на льготных условиях устройства с таким помощником одиноким пенсионерам и людям с инвалидностью.