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Кремль оценил сообщение о \"мирном плане\" ЕС и США по Украине

Кремль оценил сообщение о "мирном плане" ЕС и США по Украине Кремль оценил сообщение о "мирном плане" ЕС и США по Украине

Кремль ознакомился с материалом газеты The Washington Post о якобы разрабатываемом США и Европой \"мирном плане\" по Украине. Однако о самой инициативе Москве ничего не известно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кремль ознакомился с материалом газеты The Washington Post о якобы разрабатываемом США и Европой "мирном плане" по Украине. Однако о самой инициативе Москве ничего не известно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы видели сообщения СМИ, но мы об этом ничего не слышали", - сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

Ранее сообщалось, что Вашингтон и Брюссель ведут работу над подготовкой мирного плана из четырех пунктов, который бы обеспечил Москве и Киеву выгоду в области финансов и безопасности, а также послужил бы основой для урегулирования территориальных вопросов, передает ТАСС.

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#украина
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#мирный план
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