Кремль оценил сообщение о \

Кремль ознакомился с материалом газеты The Washington Post о якобы разрабатываемом США и Европой \"мирном плане\" по Украине. Однако о самой инициативе Москве ничего не известно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кремль ознакомился с материалом газеты The Washington Post о якобы разрабатываемом США и Европой "мирном плане" по Украине. Однако о самой инициативе Москве ничего не известно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы видели сообщения СМИ, но мы об этом ничего не слышали", - сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

Ранее сообщалось, что Вашингтон и Брюссель ведут работу над подготовкой мирного плана из четырех пунктов, который бы обеспечил Москве и Киеву выгоду в области финансов и безопасности, а также послужил бы основой для урегулирования территориальных вопросов, передает ТАСС.