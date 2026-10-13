Москва и Пекин, похоже, преподнесли новый сюрприз Японии

Андрей Ильяшенко, международный обозреватель

Делегация предпринимателей из северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян посетила Итуруп - один из островов Курильской гряды, на южную часть которой претендует Япония. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила сегодня журналистам, что это событие потребует «реакции в соответствии с официальной позицией нашей страны».

Как сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области, члены делегации намерены изучить возможности реализации совместных проектов в сфере туризма и рыбопромышленности, передают местные СМИ.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в ходе встречи с делегацией подчеркнул открытость региона для иностранных инвесторов и партнеров. Ранее заместитель председателя правительства России — полномочный представитель Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев также приглашал предпринимателей реализовывать проекты на островах.

Следует отметить, что Япония, требующая вернуть южные Курилы, которые по версии Токио незаконно оккупированы СССР в 1945 году, последовательно добивается эксклюзивных льгот и преференций на ведение хозяйственной деятельности на островах, которые, как подчеркивает Москва отошли СССР по итогам Второй мировой войны, что закреплено в уставе ООН и межправительственных договорах. На политическом уровне подобная деятельность направлена на размывание официальной позиции Москвы через признание особых прав Японии в районе Курил. Начиная с 60-х годов прошлого века и до введения против России масштабных экономических санкций в 2022 году, Москва в целях поддержания политического диалога шла навстречу японской стороне, предоставляя в ряде случаев льготный пограничный режим посещения захоронений японцев на Курилах, ведения рыболовства в территориальных водах, а также в других сферах экономической деятельности и гуманитарных обменов. Однако эти шаги не несли ущерба российскому суверенитету в этом районе. Никаких принципиальных подвижек Токио не добился и в ходе весьма интенсивного диалога между бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ и Владимиром Путиным.

Японцы не шли дальше скромных бизнес-инициатив, а любая деловая активность японского бизнеса в районе южных Курил в соответствии с российским законодательством, рассматривали в Токио как размывание собственной позиции по островам.

В то же время ряд стран в последние десятилетия проявляли интерес к хозяйственной деятельности на южных Курилах, в связи с чем японское правительство в 2007 году вынуждено было официально заявить, что подобные прецеденты противоречат официальной позиции Японии, поскольку признают российскую юрисдикцию. По сути, это был намек на возможные осложнения в двусторонних отношениях и предназначался в первую очередь Южной Корее и КНР.

В начале 2000-х южные корейцы, которые не признают наш суверенитет над островами, получили квоту на вылов сайры у южных Курил. В ответ Токио, не ограничившись дипломатическими нотами, ограничил южнокорейский промысел в своей экономической зоне. Дело не в сайре – тут политика.

На сегодняшний день на фоне резкого охлаждения отношений КНР и России с Японией Москва и Пекин консолидированно занимают весьма жёсткую позицию в отношении Токио в сфере безопасности и политического диалога. КНР также, по сути, ввел экономические санкции против Японии на поставки редких металлов и туризма.

Экономическая активность китайского бизнеса на южных Курилах, несомненно, станет еще одним неприятным для Японии аспектом российско-китайского сотрудничества, поскольку укрепляет международно-правовой статус островов как российской территории. А с другой – окончательно отменяет японскую квазимонополию на иностранную хозяйственную деятельность там.

Важна и позиция КНР по Курилам. Если в 1964 году Мао заявил, что острова должны быть возвращены Японии, и этот тезис был в ходу до начала 90-х годов. Однако в дальнейшем эта тема не акцентировалась. В 2023 году агентство Киодо сообщило со ссылкой на источники, что Си Цзиньпин в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что Китай «не принимает ни ту, ни другую сторону» в территориальном споре, заняв позицию нейтралитета. Подтверждений этой информации не было. Но теперь Китай явно настроен игнорировать Токио в этом вопросе.

Аналогичная и позиция Москвы, которая, впрочем, звучит крайне редко. Как передавало РИА Новости в 2012 году из Токио, находящийся там тогдашний секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что тема (архипелага Сэнкаку, который контролирует Япония и на который претендует Китай) обозначалась в ходе бесед с японскими официальными лицами. «Мы не будем занимать какую-либо сторону, они (Япония и Китай) должны сами между собой договариваться, но мы за то, чтобы это решалось путем диалога", - сказал Патрушев.

Однако Совместное заявление Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева и Председателя Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао в связи с 65-летием окончания Второй мировой войны 2010 года, в частности, гласит: «Ревизия закрепленных в Уставе ООН и других международных документах итогов Второй мировой войны недопустима, она чревата возрождением атмосферы враждебности между государствами и народами». Это определенная поддержка российской позиции по южным Курилам, основанной на документах ООН.

Возможно, нынешней визит делегации китайских бизнесменов на южные Курилы можно рассматривать как некую подвижку в позиции Пекина. Интересно, что приготовила в ответ Москва?