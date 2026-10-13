Зеленский для Трампа как чемодан без ручки. Мнение

Отношения Трампа с Зеленским и до сегодняшнего момента были довольно-таки плохими. Связано это было с тем, что вся эта украинская история стала для Трампа занозой в одном месте.

Отношения Трампа с Зеленским и до сегодняшнего момента были довольно-таки плохими. Связано это было с тем, что вся эта украинская история стала для Трампа занозой в одном месте.

Вечная позиция Зеленского – дайте мне все, что я хочу, совершенно не подходит для Трампа, который привык брать, а не давать. Они просто не сошлись.

Нынешний эпизод не поменял резко американо-украинские отношения. Они, ка были довольно паршивыми, так и остались.

Однако, надо понимать, что Трамп не может просто обидеться и бросить Зеленского на произвол судьбы или на откуп европейцам. Внутриполитические интересы не позволят ему это сделать. Особенно в канун выборов.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" доцент Финансового института, кандидат политических наук Иван Пятибратов. Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/2fe594f22ddd9af79367fad0638bf294/