Отношения Трампа с Зеленским и до сегодняшнего момента были довольно-таки плохими. Связано это было с тем, что вся эта украинская история стала для Трампа занозой в одном месте.
Зеленский для Трампа как чемодан без ручки. Мнение
Отношения Трампа с Зеленским и до сегодняшнего момента были довольно-таки плохими. Связано это было с тем, что вся эта украинская история стала для Трампа занозой в одном месте.
Вечная позиция Зеленского – дайте мне все, что я хочу, совершенно не подходит для Трампа, который привык брать, а не давать. Они просто не сошлись.
Нынешний эпизод не поменял резко американо-украинские отношения. Они, ка были довольно паршивыми, так и остались.
Однако, надо понимать, что Трамп не может просто обидеться и бросить Зеленского на произвол судьбы или на откуп европейцам. Внутриполитические интересы не позволят ему это сделать. Особенно в канун выборов.
Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" доцент Финансового института, кандидат политических наук Иван Пятибратов. Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:
https://rutube.ru/video/2fe594f22ddd9af79367fad0638bf294/