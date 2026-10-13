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Политика

В чем плюсы договоренности по дизелю?

Выгода для РФ от договоренностей Дональда Трампа и Владимира Путина о поставках дизельного топлива вполне очевидная. За счет того, что США позволили российскому дизелю беспрепятственно продаваться на американском рынке, Россия получит дополнительные доходы.

Выгода для РФ от договоренностей Дональда Трампа и Владимира Путина о поставках дизельного топлива вполне очевидная. За счет того, что США позволили российскому дизелю беспрепятственно продаваться на американском рынке, Россия получит дополнительные доходы.

РФ ранее не поставляла дизель на мировой рынок потому, что потенциально опасалась украинских атак на НПЗ. При этом дизеля производилось всегда больше, чем нужно внутри страны. Сейчас, учитывая то, что пик потребления, связанный с уборочной кампанией      , уже прошел, вполне можно продать излишки. Скорее всего РФ и сама вышла бы на рынок дизтоплива, не на американский, конечно.

Но, теперь Россия получит два больших плюса: заработает на продажах и окажет услугу Дональду Трампу, который сам об этом попросил.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" доцент Финансового института, кандидат политических наук Иван Пятибратов.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу: 

https://rutube.ru/video/ee768df3f403865cfac776fd3c4c7d19/

 

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Теги:
#сша
#соглашение
#дизель
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