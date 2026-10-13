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AFP: Грета Тунберг участвует в студенческих протестах в Париже

AFP: Грета Тунберг участвует в студенческих протестах в Париже AFP: Грета Тунберг участвует в студенческих протестах в Париже

Шведская активистка Грета Тунберг вышла на акцию протеста со старшеклассниками и студентами во Франции, передает Agence France-Presse.

Шведская активистка Грета Тунберг вышла на акцию протеста со старшеклассниками и студентами во Франции, передает Agence France-Presse.

Сообщается, что Тунберг присоединилась к демонстрации перед старшей школой им. Поля Элюара в столичном пригороде Сен-Дени.

Грета Тунберг родилась в 2003 году. Известность ей принесло эмоциональное выступление в ООН в сентябре 2019 года. В речи на саммите по климату юная шведка заявила лидерам стран, что своими пустыми обещаниями они отняли у нее мечты и детство, а также упрекнула их в том, что для борьбы с загрязнением атмосферы не предпринимается достаточно усилий.

Кроме того, Тунберг известна своим участием в протестных акциях против политики руководства Израиля, сообщает ТАСС.

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Теги:
#париж
#протесты
#студенты
#грета тунберг
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