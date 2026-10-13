Душные объятия атлантизма

Владимир Блинков, экономический обозреватель

Как написало издание L'AntiDiplomatico Вашингтон ведет скрытую войну против Европы, пытаясь лишить ее энергетической независимости. По мнению специалистов издания основной причиной такого поведения американцев является низкая конкурентоспособность США на мировых рынках. В первую очередь речь идет о Китае, подъем которого начался после того, как Запад решил перенести значительную часть своих производств в «Поднебесную», чтобы использовать огромные ресурсы китайской дешевой рабочей силы. Это позволило американским компаниям значительно увеличить прибыль и косвенные доходы. Но, в долгосрочном плане расчеты США оказались ошибочными. Китай воспользовался ситуацией, сократил отставание от Запада в области научных исследований, технологий, промышленности, а со временем и в финансовой, политической и военной сферах. США сами взрастили конкурента, который теперь оттесняет их на второй план.

В новых условиях приоритетом стратегии США стала деиндустриализация Европы с последующим перемещением наиболее конкурентоспособной части европейской промышленности в Америку. С целью подрыва конкурентоспособности европейских компаний США организовали подрыв газопровода «Северный поток», который осуществили украинские спецслужбы. Затем они инициировали руководство ЕС на отказ от российской нефти и нефтепродуктов. Параллельно, в рамках курса на зеленую энергетику, Европа сокращала собственные нефтеперерабатывающие мощности - с 2009 г. они снизились на 20%, а замену искала в США и на Ближнем Востоке.

После кризиса в Персидском заливе, вызванного ударами по Ирану со стороны США и Израиля, скрытая война между США и Европой получила дальнейшее развитие. В результате блокировки Ормузского пролива и частичной блокировки Баб-эль-Мандебского пролива было прервано нефте- газоснабжение из стран Персидского залива Европы и ЮВА. Это не только привело к еще большему росту цен на энергоносители, но и создало проблему стабильности самих поставок. Сейчас этот процесс уже подходит к завершению - последним ударом по энергетической безопасности Европы стало закрытие крупного ливийского НПЗ в Завии из-за деятельности вооруженных группировок в регионе. В итоге практически все европейские источники поставок газа, нефти и топлива или закрыты или заблокированы. Единственный источник, который открыт и безопасен - это США.

И Вашингтон понял, что в сложившихся условиях он может вынудить Европу на любые уступки. В частности, доля импорта дизтоплива из США в ЕС выросла с 29% в 2025 г. до 42% в 2026 г. На таком фоне Трамп заявил, что США могут запретить экспорт дизельного топлива, если Европа не откроет свои стратегические запасы. Этим он продемонстрировал ситуацию в отношениях между союзниками - Вашингтон требует, Европа делает. И Европа, которая ранее ради политической лояльности отказалась от более дешевых российских энергоносителей, заменив их дорогими американскими, теперь оказалась в ситуации, когда новый поставщик отдает ей приказы о том, как расходовать и собственные запасы. Безусловно, Европа не останется без дизельного топлива, возможно, даже на протяжении нескольких недель она будет жить с более низкими ценами. Но что потом? Выигранное время будет потрачено только на умиротворение рынка до американских выборов.

Параллельно с мероприятиями по монополизации энергоснабжения Европы американцы реализовали комплекс мер по переманиванию европейских компаний в США. В 2022 г. при Джо Байдене они приняли так называемый «Закон о борьбе с инфляцией», содержащий пакет стимулов на сумму 370 млрд долл. Одновременно они открыли в Европе агентства по развитию американских штатов с целью переманивания европейских компаний, испытывающих трудности. Им обещали земельные участки по бросовым ценам, отсутствие бюрократических препятствий и гораздо более низкие затраты на энергию. Об этом же свидетельствуют и многочисленные визиты американских официальных делегаций в Европу с целью убедить европейских предпринимателей перебраться в Америку. Например, губернатор Мичигана Гретхен Уитмер неоднократно возглавляла делегации в Европу (в том числе во Францию и Германию) с целью переманить компании из аэрокосмической, оборонной и автомобильной отраслей. Делегации из Джорджии, Огайо, Индианы и Южной Каролины проводили целенаправленный «рекрутинг», в частности в Германии и Италии, открыто обещая гораздо более низкие затраты на энергию в США по сравнению с Европой. Примечательно, что переток европейского капитала в США на фоне энергокризиса в Старом Свете затрагивает не только автопром и ряд компаний из металлургической, химической и других отраслей. Речь идет даже о потенциального переезда в США производителей «зеленой» энергетики.

И в США действительно более привлекательные условия для предпринимательской деятельности, чем в Европе. Они, обеспеченные собственными природными богатствами и скупающие чужие, могут предложить европейкой промышленникам стабильный доступ к энергоресурсам по более приемлемым ценам. Так, на заправках автомобилисты Европы сейчас платят 2,13 евро за литр E10 и 2,23 евро за литр дизельного топлива, а в США, даже после подорожания, более, чем в 1,5 раза меньше. Значительно дороже в Европе и газ для предприятий (большая часть которого из США). По оценкам экспертов, эффективная экономия на энергоресурсах, например, при переносе производства удобрений составляет от 30 до 60%. Средний по зоне евро уровень налога на прибыль предприятий 23%, выше, чем в США (21%). Разница в страховых тарифах - колоссальная. В США совокупная ставка обязательных платежей за пенсию, медицину и прочее социальное страхование 15,3%. Причем половину выплачивает работник из своей зарплаты, а бизнесу остается погасить лишь 7,65% от фонда оплаты труда. В европейских странах предпринимателям придется заплатить куда больше. МРОТ в США в среднем 7,25 доллара в час. По минимальной зарплате США отстают не только от Бельгии (1955 евро в месяц), Франции (1709 евро в месяц) или Германии (12 евро в час). Их обгоняют даже бедные европейские страны - Испания (1167 евро) и Словения (1203 евро в месяц).

И неудивительно, что после того как ключевое конкурентное преимущество европейской промышленности – дешевая и стабильная энергия, было ликвидировано, европейский крупный бизнес начал перенос производственных мощностей. Отток капитала из Старого Света в США и другие страны стал за последние 4 года устойчивой тенденцией т.к. производство в Европе не только более дорогое, чем в других уголках мира, но и становится все дороже. Компании, владеющие энергоемкими предприятиями в Европе, либо готовятся к тому, чтобы перебраться в США, Китай или другие страны, либо уже делают это. Так, химический гигант BASF официально остановил и частично законсервировал производство в Людвигсхафене из-за высокой стоимости сырья и направил миллиардные инвестиции в строительство новых заводов в США и Китае. По такому же пути готовиться пойти Volkswagen. Сталелитейная корпорация ArcelorMittal закрыла доменные печи в Гамбурге, Бремене и Испании, переведя выплавку стали на свои американские предприятия, где себестоимость оказалась в разы ниже.

Характеризуя ситуацию в ЕС, сложившуюся не без участия США, Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в Техасе в рамках предвыборного турне накануне выборов в Конгресс США, намеченных на 3 ноября 2026 г. заявил: «посмотрите, что происходит в Европе. Их просто пожирают заживо». Ранее, в начале августа, президент США заявлял журналистам в Белом доме, что Европу убивают иммиграция и энергетика.

В заключение отмечу, что Америка, безусловно, не будет добивать Европу до конца, ей это не выгодно. Она - их главный экономический партнёр и должна быть в состоянии тратить деньги на их энергоносители, товары и услуги. Они заинтересованы только в устранении ее как конкурента на мировых рынках и получении рычагов для управления ею. И этой цели они почти достигли.