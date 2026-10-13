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ООН: число выявленных случаев Эболы в ДР Конго составило более 8,9 тыс.

ООН: число выявленных случаев Эболы в ДР Конго составило более 8,9 тыс. ООН: число выявленных случаев Эболы в ДР Конго составило более 8,9 тыс.

В Демократической Республике Конго (ДРК) с мая выявлено свыше 8,9 тыс. случаев лихорадки Эбола, более 4,3 тыс. заболевших скончались. Об этом со ссылкой на Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) сообщает ТАСС.

В Демократической Республике Конго (ДРК) с мая выявлено свыше 8,9 тыс. случаев лихорадки Эбола, более 4,3 тыс. заболевших скончались. Об этом со ссылкой на Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) сообщает ТАСС.

Отмечается, что по итогам 41-й эпидемиологической недели текущего года в ДРК зафиксировано 8 914 случаев Эболы и 4 315 случаев смерти, летальность составляет 48,4%. С 5 октября в ДРК подтверждены 472 новых случая заболевания, в том числе 235 со смертельным исходом.

Нынешняя вспышка Эболы началась 15 мая в ДРК и Уганде. Угандийские власти объявили 28 июля о завершении вспышки в стране. 25 августа ВОЗ подтвердила эту информацию. На прошлой неделе в Кении информировали о первом случае заражения в стране Эболой. Инфицированный умер в больнице.

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Теги:
#др конго
#эбола
#оон
#случаи
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