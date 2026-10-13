Мерц оценил свои низкие рейтинги

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отреагировал на свою непопулярность среди граждан страны, указав, что не стремится быть \"любимчиком нации\".

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отреагировал на свою непопулярность среди граждан страны, указав, что не стремится быть "любимчиком нации".

"Если бы не было неприятия частью населения реформ социальной политики, то мой рейтинг был бы выше. Но я не намерен становиться любимчиком нации. Что я хочу сделать, так это направить нашу страну на такой курс развития что у нас, прежде всего, появится разумная перспектива для молодежи", - отметил политик в ходе конференции Федерального объединения работодателей Германии (BDA).

Он также призвал бизнес поддерживать реформы правительства, нацеленные на модернизацию системы социального страхования. Мерц подчеркнул, что эти изменения "запоздали на 30 лет". По его словам, кабинет министров рассчитывает, что пакет реформ трудового рынка вступит в силу в начале 2027 года.

По данным недавнего исследования института Infratest dimap, проведенного для телеканала ARD, рейтинг одобрения деятельности Мерца опустился до рекордно низкого уровня - 10%. Телеканал WDR обратил внимание, что этот показатель стал минимальным для канцлера ФРГ за всю историю проведения такого рода опроса с 1997 года, сообщает ТАСС.