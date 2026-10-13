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В Норвегии не обсуждают вопрос о вступлении в ЕС

В Норвегии не обсуждают вопрос о вступлении в ЕС В Норвегии не обсуждают вопрос о вступлении в ЕС

Вопрос возможного присоединения Норвегии к Европейскому союзу практически не поднимается. Об этом заявил глава Минобороны страны Туре Саннвик в интервью польскому телеканалу TVP World на полях Варшавского форума по безопасности.

Вопрос возможного присоединения Норвегии к Европейскому союзу практически не поднимается. Об этом заявил глава Минобороны страны Туре Саннвик в интервью польскому телеканалу TVP World на полях Варшавского форума по безопасности.

"Обсуждения на этот счет в Норвегии почти не ведутся. Всегда будут разговоры о членстве Норвегии в ЕС, но, опять же, мы посмотрим, как будет развиваться ситуация, когда мы не будем находиться в такой критической ситуации, как сегодня в отношениях с Россией", - отметил Саннвик.

Вместе с тем, по его словам, Норвегию и ЕС связывает тесное сотрудничество и обсуждение вопроса о том, как можно усилить его еще больше, в том числе в сфере безопасности, продолжается.

Норвегия дважды отказывалась от присоединения к ЕС. На референдуме 1972 года против вступления в объединение выступили 53,5% населения, а на референдуме 1994 года - порядка 52,2%. На сегодняшний день Норвегия является членом Европейской ассоциации свободной торговли. Кроме того, Норвегия входит в Европейскую экономическую зону и Шенгенскую зону, сообщает ТАСС.

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Теги:
#норвегия
#ес
#вступление
#королевство
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