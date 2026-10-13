Россия продает свои энергоресурсы на мировых рынках и продолжит это делать и дальше. На этом акцентировал внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Экономика
Песков: Россия продолжит продавать свои энергоресурсы на мировых рынках
13 октября 2026 / 15:16
© Александр Щербак/ ТАСС
Россия продает свои энергоресурсы на мировых рынках и продолжит это делать и дальше. На этом акцентировал внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия является страной, которая поставляет свой конкурентоспособный товар на мировые рынки. Мы будем это делать дальше", - ответил он на вопрос ТАСС, видят ли в Кремле риски того, что Европа может помешать реализации топливной сделки между РФ и США.
Вместе с тем представитель Кремля назвал договоренности по дизельному топливу очень взаимовыгодной статьей сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.
"Это отвечает интересам США, это отвечает интересам мировых энергетических рынков, и отвечает интересам России, поэтому это происходит", - заключил он.
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