Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
13 октября 2026 / 17:40
КОТИРОВКИ
USD
13/10
83.9153
EUR
13/10
94.0355
Новости часа
Зеленский заявил, что Киев не получил разведданные от партнеров Bild: в Германии тысячам сирийцев отменили статус беженца
Москва
13 октября 2026 / 17:40
Котировки
USD
13/10
currency
83.9153
0.0000
EUR
13/10
currency
94.0355
0.0000
В чем плюсы договоренности по дизелю?
В чем плюсы договоренности по дизелю?
13 октября 2026 / 15:44
Зеленский для Трампа как чемодан без ручки. Мнение
Зеленский для Трампа как чемодан без ручки. Мнение
13 октября 2026 / 15:40
Кремль оценил сообщение о \
Кремль оценил сообщение о "мирном плане" ЕС и США по Украине
13 октября 2026 / 13:59
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Россия / Экономика / Энергетика / Нефть и газ
Экономика

Песков: Россия продолжит продавать свои энергоресурсы на мировых рынках

Песков: Россия продолжит продавать свои энергоресурсы на мировых рынках Песков: Россия продолжит продавать свои энергоресурсы на мировых рынках

Россия продает свои энергоресурсы на мировых рынках и продолжит это делать и дальше. На этом акцентировал внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Россия продает свои энергоресурсы на мировых рынках и продолжит это делать и дальше. На этом акцентировал внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия является страной, которая поставляет свой конкурентоспособный товар на мировые рынки. Мы будем это делать дальше", - ответил он на вопрос ТАСС, видят ли в Кремле риски того, что Европа может помешать реализации топливной сделки между РФ и США. 

Вместе с тем представитель Кремля назвал договоренности по дизельному топливу очень взаимовыгодной статьей сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.

"Это отвечает интересам США, это отвечает интересам мировых энергетических рынков, и отвечает интересам России, поэтому это происходит", - заключил он. 

  • new_top
Теги:
#россия
#песков
#энергоресурсы
#мировые рынки
Также по теме:
13.10.2026 10:41
Новак: Россия с начала года поставила в Европу энергоресурсов на $21,3 млрд
07.10.2026 21:27
Фицо прогнозирует тяжелые осень и зиму в Европе из-за ситуации с топливом
06.10.2026 19:29
Мексика полностью прекратила поставки топлива на Кубу
06.10.2026 18:45
Стоимость нефти Brent на ICE опускалась более чем на 3%
06.10.2026 15:59
Фон дер Ляйен: ЕК настаивает на полном отказе от закупок российского газа
30.09.2026 18:57
Россия и Сербия продлили договор на поставки газа
25.09.2026 16:15
Дмитриев: зима напомнит ЕС о последствиях отказа от российских энергоносителей
25.09.2026 10:58
Вучич рассчитывает на продление поставок российского газа в Сербию
22.09.2026 17:13
Стоимость нефти Brent впервые с 8 сентября опускалась ниже $98
18.09.2026 20:15
Президент назвал запасы газа в России крупнейшими в мире
В чем плюсы договоренности по дизелю?
В чем плюсы договоренности по дизелю?
Зеленский для Трампа как чемодан без ручки. Мнение
Зеленский для Трампа как чемодан без ручки. Мнение
Кремль оценил сообщение о \
Кремль оценил сообщение о "мирном плане" ЕС и США по Украине
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
16:31
Зеленский заявил, что Киев не получил разведданные от партнеров
16:15
Bild: в Германии тысячам сирийцев отменили статус беженца
15:59
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 285 военных
15:45
Глава МО Бельгии считает, что граждане больше боятся мигрантов, чем РФ
15:30
ВЦИОМ: представители поколения цифры чаще допускают суррогатное материнство
15:16
Песков: Россия продолжит продавать свои энергоресурсы на мировых рынках
14:58
В Норвегии не обсуждают вопрос о вступлении в ЕС
14:45
Мерц оценил свои низкие рейтинги
14:30
ООН: число выявленных случаев Эболы в ДР Конго составило более 8,9 тыс.
14:15
AFP: Грета Тунберг участвует в студенческих протестах в Париже
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО