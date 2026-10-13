Песков: Россия продолжит продавать свои энергоресурсы на мировых рынках

Россия продает свои энергоресурсы на мировых рынках и продолжит это делать и дальше. На этом акцентировал внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Россия продает свои энергоресурсы на мировых рынках и продолжит это делать и дальше. На этом акцентировал внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия является страной, которая поставляет свой конкурентоспособный товар на мировые рынки. Мы будем это делать дальше", - ответил он на вопрос ТАСС, видят ли в Кремле риски того, что Европа может помешать реализации топливной сделки между РФ и США.

Вместе с тем представитель Кремля назвал договоренности по дизельному топливу очень взаимовыгодной статьей сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.

"Это отвечает интересам США, это отвечает интересам мировых энергетических рынков, и отвечает интересам России, поэтому это происходит", - заключил он.