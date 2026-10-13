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ВЦИОМ: представители поколения цифры чаще допускают суррогатное материнство

ВЦИОМ: представители поколения цифры чаще допускают суррогатное материнство ВЦИОМ: представители поколения цифры чаще допускают суррогатное материнство

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, младшие поколения российских граждан чаще допускают обращение к суррогатному материнству не по показаниям, а в силу личных жизненных обстоятельств.

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, младшие поколения российских граждан чаще допускают обращение к суррогатному материнству не по показаниям, а в силу личных жизненных обстоятельств.

"Поколение цифры чаще допускает использование суррогатного материнства ради сохранения карьеры (22%), избегания изменений фигуры (20%) или из-за страха перед родами (20%)", - следует из материалов исследования.

Отмечается, что главной причиной обращения к суррогатному материнству респонденты называют медицинские показания (78%), возрастные ограничения (36%) и прошлый неудачный опыт зачатия (28%).

Вместе с тем о процедуре осведомлены 88% россиян (87% в 2021 году), при этом 22% считают ее допустимой в любой ситуации (+6 п.п. к 2024 году). Доля категорических противников уменьшилась почти вдвое с 2013 года, до 10%. Кроме того, 22% считают его допустимым в любой ситуации, а не только по показаниям (65%).

Опрос проведен 2 октября текущего года среди 1,6 тыс. жителей России старше 18 лет, сообщает ТАСС.

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Теги:
#поколение
#цифра
#суррогатное материнство
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