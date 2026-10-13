Министр обороны Бельгии Тео Франкен полагает, что в Европе \"недостаточен\" страх перед Россией и население больше боится нелегальных мигрантов.
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Безопасность
Глава МО Бельгии считает, что граждане больше боятся мигрантов, чем РФ
13 октября 2026 / 15:45
© AP Photo/ Virginia Mayo/ТАСС
Министр обороны Бельгии Тео Франкен полагает, что в Европе "недостаточен" страх перед Россией и население больше боится нелегальных мигрантов.
"Если бы я поинтересовался у своих сограждан, что представляет для них самую большую угрозу - Россия или нелегальная миграция, полагаю, миграция бы победила", - отметил он в ходе Варшавского форума по безопасности.
По словам главы МО, "ощущение угрозы" со стороны РФ в Европе якобы "недостаточно", сообщает ТАСС.
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