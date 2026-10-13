Глава МО Бельгии считает, что граждане больше боятся мигрантов, чем РФ

Министр обороны Бельгии Тео Франкен полагает, что в Европе \"недостаточен\" страх перед Россией и население больше боится нелегальных мигрантов.

Министр обороны Бельгии Тео Франкен полагает, что в Европе "недостаточен" страх перед Россией и население больше боится нелегальных мигрантов.

"Если бы я поинтересовался у своих сограждан, что представляет для них самую большую угрозу - Россия или нелегальная миграция, полагаю, миграция бы победила", - отметил он в ходе Варшавского форума по безопасности.

По словам главы МО, "ощущение угрозы" со стороны РФ в Европе якобы "недостаточно", сообщает ТАСС.