Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
13 октября 2026 / 17:41
КОТИРОВКИ
USD
13/10
83.9153
EUR
13/10
94.0355
Новости часа
Зеленский заявил, что Киев не получил разведданные от партнеров Bild: в Германии тысячам сирийцев отменили статус беженца
Москва
13 октября 2026 / 17:41
Котировки
USD
13/10
currency
83.9153
0.0000
EUR
13/10
currency
94.0355
0.0000
В чем плюсы договоренности по дизелю?
В чем плюсы договоренности по дизелю?
13 октября 2026 / 15:44
Зеленский для Трампа как чемодан без ручки. Мнение
Зеленский для Трампа как чемодан без ручки. Мнение
13 октября 2026 / 15:40
Кремль оценил сообщение о \
Кремль оценил сообщение о "мирном плане" ЕС и США по Украине
13 октября 2026 / 13:59
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / Политика и религия
Безопасность

Глава МО Бельгии считает, что граждане больше боятся мигрантов, чем РФ

Глава МО Бельгии считает, что граждане больше боятся мигрантов, чем РФ Глава МО Бельгии считает, что граждане больше боятся мигрантов, чем РФ

Министр обороны Бельгии Тео Франкен полагает, что в Европе \"недостаточен\" страх перед Россией и население больше боится нелегальных мигрантов.

Министр обороны Бельгии Тео Франкен полагает, что в Европе "недостаточен" страх перед Россией и население больше боится нелегальных мигрантов.

"Если бы я поинтересовался у своих сограждан, что представляет для них самую большую угрозу - Россия или нелегальная миграция, полагаю, миграция бы победила", - отметил он в ходе Варшавского форума по безопасности.

По словам главы МО, "ощущение угрозы" со стороны РФ в Европе якобы "недостаточно", сообщает ТАСС.

  • new_top
Теги:
#россия
#мигранты
#граждане
#бельгия
#боязнь
Также по теме:
13.10.2026 14:58
В Норвегии не обсуждают вопрос о вступлении в ЕС
13.10.2026 14:45
Мерц оценил свои низкие рейтинги
13.10.2026 11:41
Politico: ЕК может до конца года представить 23-й пакет антироссийских санкций
13.10.2026 11:17
WP: США и Европа работают над мирным планом по Украине
13.10.2026 10:17
Каллас: ЕС не может найти 10 кораблей для операции в Красном море
12.10.2026 21:21
Бернэм не планирует проводить референдум о возвращении Британии в ЕС
12.10.2026 20:30
Трамп: Евросоюз заплатил России $250 млрд за энергоносители
12.10.2026 18:57
Юлле Мадизе стала президентом Эстонии
12.10.2026 12:59
Министр труда ФРГ покидает свой пост
12.10.2026 12:14
Евросоюз утвердил 22-й пакет антироссийских санкций
В чем плюсы договоренности по дизелю?
В чем плюсы договоренности по дизелю?
Зеленский для Трампа как чемодан без ручки. Мнение
Зеленский для Трампа как чемодан без ручки. Мнение
Кремль оценил сообщение о \
Кремль оценил сообщение о "мирном плане" ЕС и США по Украине
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
16:31
Зеленский заявил, что Киев не получил разведданные от партнеров
16:15
Bild: в Германии тысячам сирийцев отменили статус беженца
15:59
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 285 военных
15:45
Глава МО Бельгии считает, что граждане больше боятся мигрантов, чем РФ
15:30
ВЦИОМ: представители поколения цифры чаще допускают суррогатное материнство
15:16
Песков: Россия продолжит продавать свои энергоресурсы на мировых рынках
14:58
В Норвегии не обсуждают вопрос о вступлении в ЕС
14:45
Мерц оценил свои низкие рейтинги
14:30
ООН: число выявленных случаев Эболы в ДР Конго составило более 8,9 тыс.
14:15
AFP: Грета Тунберг участвует в студенческих протестах в Париже
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО