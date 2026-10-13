Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 285 военных

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 285 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 285 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили более 270 человек, от действий группировок "Запад" - до 230, "Южная" - до 160, "Центр" - до 345, на направлении "Восток" - более 240 и "Днепр" - до 40 военных.