Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 285 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
В чем плюсы договоренности по дизелю?
13 октября 2026 / 15:44
Зеленский для Трампа как чемодан без ручки. Мнение
13 октября 2026 / 15:40
Кремль оценил сообщение о "мирном плане" ЕС и США по Украине
13 октября 2026 / 13:59
Безопасность
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 285 военных
13 октября 2026 / 15:59
© Александр Река/ ТАСС
Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 285 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили более 270 человек, от действий группировок "Запад" - до 230, "Южная" - до 160, "Центр" - до 345, на направлении "Восток" - более 240 и "Днепр" - до 40 военных.
Также по теме:
13.10.2026 13:14Российские средства ПВО за сутки нейтрализовали 883 беспилотника ВСУ
12.10.2026 13:15Российские ВС освободили населенные пункты Никольское и Лидино
09.10.2026 18:15Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 7 389 дронов ВСУ
09.10.2026 13:47Российские ВС взяли под контроль Кияницу в Сумской области
Актуально