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Bild: в Германии тысячам сирийцев отменили статус беженца

Bild: в Германии тысячам сирийцев отменили статус беженца Bild: в Германии тысячам сирийцев отменили статус беженца

В ФРГ тысячи граждан Сирии получили в прошлом месяце от Федерального ведомства по делам миграции и беженцев уведомления об отмене статуса беженца. Об этом информировала газета Bild.

В ФРГ тысячи граждан Сирии получили в прошлом месяце от Федерального ведомства по делам миграции и беженцев уведомления об отмене статуса беженца. Об этом информировала газета Bild.

Как отмечается, уведомления поступили прежде всего тем сирийцам, которые попадали в поле зрения правоохранителей или временно покидали Германию и затем возвращались.

В документах, в частности, сказано об аннулировании статуса беженца, непризнании субсидиарной защиты и отсутствии запрета на депортацию. Ведомство объясняет такие действия изменением внутриполитической обстановки и ситуации с безопасностью в Сирии.

Согласно последним данным, в ФРГ находятся свыше 915 тыс. сирийских граждан, сообщает ТАСС.

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Теги:
#фрг
#статус
#лишение
#сирийцы
#беженец
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