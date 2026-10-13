В ФРГ тысячи граждан Сирии получили в прошлом месяце от Федерального ведомства по делам миграции и беженцев уведомления об отмене статуса беженца. Об этом информировала газета Bild.
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Общество
Bild: в Германии тысячам сирийцев отменили статус беженца
13 октября 2026 / 16:15
© Sean Gallup/ Getty Images/ТАСС
В ФРГ тысячи граждан Сирии получили в прошлом месяце от Федерального ведомства по делам миграции и беженцев уведомления об отмене статуса беженца. Об этом информировала газета Bild.
Как отмечается, уведомления поступили прежде всего тем сирийцам, которые попадали в поле зрения правоохранителей или временно покидали Германию и затем возвращались.
В документах, в частности, сказано об аннулировании статуса беженца, непризнании субсидиарной защиты и отсутствии запрета на депортацию. Ведомство объясняет такие действия изменением внутриполитической обстановки и ситуации с безопасностью в Сирии.
Согласно последним данным, в ФРГ находятся свыше 915 тыс. сирийских граждан, сообщает ТАСС.
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