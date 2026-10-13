Зеленский заявил, что Киев не получил разведданные от партнеров

Украина перед взрывами прошедшей ночью не получила разведывательную информацию от партнеров. Соответствующее сообщение разместил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Украина перед взрывами прошедшей ночью не получила разведывательную информацию от партнеров. Соответствующее сообщение разместил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Он назвал разведданные "одним из наиболее критичных вопросов".

Поздно вечером 12 октября украинские СМИ информировали о том, что взрывы в Киеве прогремели до объявления воздушной тревоги.

Ранее газета Financial Times писала, что администрация президента США Дональда Трампа угрожает закрыть программу закупок вооружений и предоставление разведданных для Украины, передает ТАСС.