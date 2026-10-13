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Зеленский заявил, что Киев не получил разведданные от партнеров

Зеленский заявил, что Киев не получил разведданные от партнеров Зеленский заявил, что Киев не получил разведданные от партнеров

Украина перед взрывами прошедшей ночью не получила разведывательную информацию от партнеров. Соответствующее сообщение разместил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Украина перед взрывами прошедшей ночью не получила разведывательную информацию от партнеров. Соответствующее сообщение разместил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Он назвал разведданные "одним из наиболее критичных вопросов".

Поздно вечером 12 октября украинские СМИ информировали о том, что взрывы в Киеве прогремели до объявления воздушной тревоги.

Ранее газета Financial Times писала, что администрация президента США Дональда Трампа угрожает закрыть программу закупок вооружений и предоставление разведданных для Украины, передает ТАСС.

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Теги:
#украина
#зеленский
#разведданные
#партнеры
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