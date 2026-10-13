Украина перед взрывами прошедшей ночью не получила разведывательную информацию от партнеров. Соответствующее сообщение разместил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
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Безопасность
Зеленский заявил, что Киев не получил разведданные от партнеров
13 октября 2026 / 16:31
© AP Photo/ Dan Bashakov/ТАСС
Украина перед взрывами прошедшей ночью не получила разведывательную информацию от партнеров. Соответствующее сообщение разместил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
Он назвал разведданные "одним из наиболее критичных вопросов".
Поздно вечером 12 октября украинские СМИ информировали о том, что взрывы в Киеве прогремели до объявления воздушной тревоги.
Ранее газета Financial Times писала, что администрация президента США Дональда Трампа угрожает закрыть программу закупок вооружений и предоставление разведданных для Украины, передает ТАСС.
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