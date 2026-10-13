Лукашенко назвал причину подготовки Белоруссии к войне

Проводимые в Белоруссии проверки вооруженных сил не нацелены на подготовку нападения на соседние страны. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе совещания с представителями силовых ведомств.

Проводимые в Белоруссии проверки вооруженных сил не нацелены на подготовку нападения на соседние страны. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе совещания с представителями силовых ведомств.

"Мы готовимся к войне, чтобы ее избежать. Ни на кого мы нападать не планируем, как в последнее время в СМИ наши западные "друзья" развернули кампанию, что Россия нападет на страны Балтии, возможно на Польшу, с территории Беларуси и вместе с ней", - отметил глава государства, сообщает ТАСС.