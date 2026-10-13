Проводимые в Белоруссии проверки вооруженных сил не нацелены на подготовку нападения на соседние страны. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе совещания с представителями силовых ведомств.
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Безопасность
Лукашенко назвал причину подготовки Белоруссии к войне
13 октября 2026 / 16:46
© Максим Гучек/ БелТА/ ТАСС
Проводимые в Белоруссии проверки вооруженных сил не нацелены на подготовку нападения на соседние страны. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе совещания с представителями силовых ведомств.
"Мы готовимся к войне, чтобы ее избежать. Ни на кого мы нападать не планируем, как в последнее время в СМИ наши западные "друзья" развернули кампанию, что Россия нападет на страны Балтии, возможно на Польшу, с территории Беларуси и вместе с ней", - отметил глава государства, сообщает ТАСС.
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