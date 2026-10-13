Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
13 октября 2026 / 19:14
КОТИРОВКИ
USD
13/10
83.9153
EUR
13/10
94.0355
Новости часа
НАТО скорректирует позиции по вопросам обороны в Черном море Лукашенко назвал причину подготовки Белоруссии к войне
Москва
13 октября 2026 / 19:14
Котировки
USD
13/10
currency
83.9153
0.0000
EUR
13/10
currency
94.0355
0.0000
В чем плюсы договоренности по дизелю?
В чем плюсы договоренности по дизелю?
13 октября 2026 / 15:44
Зеленский для Трампа как чемодан без ручки. Мнение
Зеленский для Трампа как чемодан без ручки. Мнение
13 октября 2026 / 15:40
Кремль оценил сообщение о \
Кремль оценил сообщение о "мирном плане" ЕС и США по Украине
13 октября 2026 / 13:59
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Безопасность / Политика и религия
Безопасность

Лукашенко назвал причину подготовки Белоруссии к войне

Лукашенко назвал причину подготовки Белоруссии к войне Лукашенко назвал причину подготовки Белоруссии к войне

Проводимые в Белоруссии проверки вооруженных сил не нацелены на подготовку нападения на соседние страны. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе совещания с представителями силовых ведомств.

Проводимые в Белоруссии проверки вооруженных сил не нацелены на подготовку нападения на соседние страны. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе совещания с представителями силовых ведомств.

"Мы готовимся к войне, чтобы ее избежать. Ни на кого мы нападать не планируем, как в последнее время в СМИ наши западные "друзья" развернули кампанию, что Россия нападет на страны Балтии, возможно на Польшу, с территории Беларуси и вместе с ней", - отметил глава государства, сообщает ТАСС.

  • new_top
Теги:
#война
#белоруссия
#лукашенко
Также по теме:
12.10.2026 17:15
Лукашенко выразил удивление из-за нежелания Польши покупать дрова в Белоруссии
07.10.2026 13:31
Президенты России и Белоруссии провели телефонный разговор
05.10.2026 14:31
Лукашенко назвал "паломничеством" поездки белорусов в Москву
02.10.2026 19:33
Оверчук: объем торговли между Россией и Белоруссией может превысить $70 млрд
02.10.2026 13:59
Лукашенко заявил, что белорусы не позволят стрелять в спину россиянам
02.10.2026 11:39
Лукашенко принял Мишустина в Белоруссии
01.10.2026 17:47
Мишустин: Россия и Белоруссия разработали план углубления интеграции
01.10.2026 14:30
Мишустин прибыл в Белоруссию с двухдневным визитом
30.09.2026 18:46
В Польше заявили о потеплении в отношениях с Белоруссией
29.09.2026 18:15
Лукашенко рассказал, что в Белоруссии относятся к Ленину с трепетом
В чем плюсы договоренности по дизелю?
В чем плюсы договоренности по дизелю?
Зеленский для Трампа как чемодан без ручки. Мнение
Зеленский для Трампа как чемодан без ручки. Мнение
Кремль оценил сообщение о \
Кремль оценил сообщение о "мирном плане" ЕС и США по Украине
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
16:59
НАТО скорректирует позиции по вопросам обороны в Черном море
16:46
Лукашенко назвал причину подготовки Белоруссии к войне
16:31
Зеленский заявил, что Киев не получил разведданные от партнеров
16:15
Bild: в Германии тысячам сирийцев отменили статус беженца
15:59
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 285 военных
15:45
Глава МО Бельгии считает, что граждане больше боятся мигрантов, чем РФ
15:30
ВЦИОМ: представители поколения цифры чаще допускают суррогатное материнство
15:16
Песков: Россия продолжит продавать свои энергоресурсы на мировых рынках
14:58
В Норвегии не обсуждают вопрос о вступлении в ЕС
14:45
Мерц оценил свои низкие рейтинги
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО