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Безопасность

НАТО скорректирует позиции по вопросам обороны в Черном море

НАТО скорректирует позиции по вопросам обороны в Черном море НАТО скорректирует позиции по вопросам обороны в Черном море

Североатлантический альянс мониторит ситуацию в Черном море после атак беспилотников на суда у побережья Болгарии и готов при необходимости \"скорректировать позиции\" по вопросам обороны в регионе. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте по итогам телефонного разговора с премьер-министром Болгарии Руменом Радевым.

Североатлантический альянс мониторит ситуацию в Черном море после атак беспилотников на суда у побережья Болгарии и готов при необходимости "скорректировать позиции" по вопросам обороны в регионе. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте по итогам телефонного разговора с премьер-министром Болгарии Руменом Радевым.

"НАТО продолжит тесные контакты со странами блока в Черном море. Альянс пристально мониторит ситуацию в сфере безопасности в регионе и корректирует свои позиции по обороне и сдерживанию по мере необходимости", - указал он в соцсети X.

6 октября после атаки БПЛА в исключительной экономической зоне Болгарии затонуло шедшее под флагом Того судно Alfa Watan. Экипаж из 10 человек спасти не удалось. Глубина моря в районе ЧП составляет порядка 2 км. 18 моряков еще одного судна Able, на котором в результате атаки беспилотников начался сильный пожар, эвакуировали.

В Болгарии инициировали расследование и на нынешнем этапе не возложили ни на кого ответственность за случившееся, сообщает ТАСС.

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Теги:
#нато
#рютте
#оборона
#черное море
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