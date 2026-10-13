Президенты России и Объединенных Арабских Эмиратов Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в ходе телефонного разговора обсудили договоренности по поставкам дизеля, достигнутые между РФ и США. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Кремля, передает ТАСС.
В чем плюсы договоренности по дизелю?
13 октября 2026 / 15:44
Зеленский для Трампа как чемодан без ручки. Мнение
13 октября 2026 / 15:40
Кремль оценил сообщение о "мирном плане" ЕС и США по Украине
13 октября 2026 / 13:59
Политика
Путин обсудил с президентом ОАЭ сделку с Трампом по дизелю
13 октября 2026 / 17:14
© Пресс-служба президента РФ/ТАСС
Президенты России и Объединенных Арабских Эмиратов Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в ходе телефонного разговора обсудили договоренности по поставкам дизеля, достигнутые между РФ и США. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Кремля, передает ТАСС.
"Затронуты договоренности, достигнутые по итогам телефонного разговора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом касательно поставок российского дизельного топлива, а также перспективы урегулирования кризисной ситуации в зоне Персидского залива", - сказано в сообщении.
Вместе с тем лидеры обсудили развитие сотрудничества двух стран, которое носит стратегический и взаимовыгодный характер.
Коме того, собеседники условились о продолжении контактов.
Также по теме:
12.10.2026 19:59Президент РФ ввел безвиз для граждан Вьетнама
09.10.2026 19:45Путин: обмеление Каспия - одна из наиболее острых проблем
09.10.2026 18:30Пезешкиан предложил создать формат "страны СНГ+ Иран"
09.10.2026 12:45Родригес заявила о несогласии с долларизацией Венесуэлы
06.10.2026 20:45В Кремле назвали условия для встречи лидеров России, США и Китая
06.10.2026 12:46Отрыв Болсонару от Лулы да Силвы в первом туре составил 1,87 п.п.
05.10.2026 18:31Ирак возобновляет грузовые перевозки в Персидском заливе
Актуально