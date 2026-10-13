Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
13 октября 2026 / 20:49
КОТИРОВКИ
USD
13/10
83.9153
EUR
13/10
94.0355
Новости часа
Мирошник заявил о 52 погибших за неделю в результате ударов ВСУ Силуанов объяснил выгоду России от экспорта дизельного топлива
Москва
13 октября 2026 / 20:49
Котировки
USD
13/10
currency
83.9153
0.0000
EUR
13/10
currency
94.0355
0.0000
В чем плюсы договоренности по дизелю?
В чем плюсы договоренности по дизелю?
13 октября 2026 / 15:44
Зеленский для Трампа как чемодан без ручки. Мнение
Зеленский для Трампа как чемодан без ручки. Мнение
13 октября 2026 / 15:40
Кремль оценил сообщение о \
Кремль оценил сообщение о "мирном плане" ЕС и США по Украине
13 октября 2026 / 13:59
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Россия / Политика / Многополярный мир / Геополитика
Политика

Путин обсудил с президентом ОАЭ сделку с Трампом по дизелю

Путин обсудил с президентом ОАЭ сделку с Трампом по дизелю Путин обсудил с президентом ОАЭ сделку с Трампом по дизелю

Президенты России и Объединенных Арабских Эмиратов Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в ходе телефонного разговора обсудили договоренности по поставкам дизеля, достигнутые между РФ и США. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Кремля, передает ТАСС.

Президенты России и Объединенных Арабских Эмиратов Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в ходе телефонного разговора обсудили договоренности по поставкам дизеля, достигнутые между РФ и США. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Кремля, передает ТАСС.

"Затронуты договоренности, достигнутые по итогам телефонного разговора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом касательно поставок российского дизельного топлива, а также перспективы урегулирования кризисной ситуации в зоне Персидского залива", - сказано в сообщении.

Вместе с тем лидеры обсудили развитие сотрудничества двух стран, которое носит стратегический и взаимовыгодный характер. 

Коме того, собеседники условились о продолжении контактов.

  • new_top
Теги:
#трамп
#путин
#президент
#договоренности
#оаэ
#дизель
Также по теме:
12.10.2026 19:59
Президент РФ ввел безвиз для граждан Вьетнама
09.10.2026 21:19
Токаев: изменение климата в районе Каспия повлечет миграцию свыше 2,5 млн человек
09.10.2026 19:45
Путин: обмеление Каспия - одна из наиболее острых проблем
09.10.2026 18:30
Пезешкиан предложил создать формат "страны СНГ+ Иран"
09.10.2026 12:45
Родригес заявила о несогласии с долларизацией Венесуэлы
06.10.2026 20:45
В Кремле назвали условия для встречи лидеров России, США и Китая
06.10.2026 16:59
ABC: в Австралии свыше 600 человек приняли участие в антивоенном протесте
06.10.2026 12:46
Отрыв Болсонару от Лулы да Силвы в первом туре составил 1,87 п.п.
05.10.2026 18:31
Ирак возобновляет грузовые перевозки в Персидском заливе
05.10.2026 14:45
Такаити: Япония продолжит курс на заключение мирного договора с Россией
В чем плюсы договоренности по дизелю?
В чем плюсы договоренности по дизелю?
Зеленский для Трампа как чемодан без ручки. Мнение
Зеленский для Трампа как чемодан без ручки. Мнение
Кремль оценил сообщение о \
Кремль оценил сообщение о "мирном плане" ЕС и США по Украине
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
18:30
Мирошник заявил о 52 погибших за неделю в результате ударов ВСУ
18:15
Силуанов объяснил выгоду России от экспорта дизельного топлива
17:58
Politico: фон дер Ляйен призвала ужесточить миграционные меры в ЕС
17:47
Трамп признал, что США не стоило устранять руководство Ирана
17:29
Корабль Cargo Dragon был запущен к МКС
17:14
Путин обсудил с президентом ОАЭ сделку с Трампом по дизелю
16:59
НАТО скорректирует позиции по вопросам обороны в Черном море
16:46
Лукашенко назвал причину подготовки Белоруссии к войне
16:31
Зеленский заявил, что Киев не получил разведданные от партнеров
16:15
Bild: в Германии тысячам сирийцев отменили статус беженца
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО