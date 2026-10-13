Путин обсудил с президентом ОАЭ сделку с Трампом по дизелю

Президенты России и Объединенных Арабских Эмиратов Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в ходе телефонного разговора обсудили договоренности по поставкам дизеля, достигнутые между РФ и США. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Кремля, передает ТАСС .

Президенты России и Объединенных Арабских Эмиратов Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в ходе телефонного разговора обсудили договоренности по поставкам дизеля, достигнутые между РФ и США. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Кремля, передает ТАСС.

"Затронуты договоренности, достигнутые по итогам телефонного разговора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом касательно поставок российского дизельного топлива, а также перспективы урегулирования кризисной ситуации в зоне Персидского залива", - сказано в сообщении.

Вместе с тем лидеры обсудили развитие сотрудничества двух стран, которое носит стратегический и взаимовыгодный характер.

Коме того, собеседники условились о продолжении контактов.