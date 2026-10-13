Корабль Cargo Dragon был запущен к МКС

Американская компания SpaceX провела 13 октября запуск к Международной космической станции (МКС) ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем Cargo Dragon. Трансляция велась на сайте NASA.

Американская компания SpaceX провела 13 октября запуск к Международной космической станции (МКС) ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем Cargo Dragon. Трансляция велась на сайте NASA.

Старт корабля в рамках 35-й миссии по пополнению запасов на МКС был совершен с космодрома на мысе Канаверал в 06:33 по местному времени. Cargo Dragon доставит на орбиту свыше 2,8 тонны грузов, в том числе оборудование для экспериментов и комплект солнечных батарей для станции.

Планируется, что корабль автоматически пристыкуется к станции 15 октября. На Землю Cargo Dragon должен вернуться в середине ноября, сообщает ТАСС.