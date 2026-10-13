Американская компания SpaceX провела 13 октября запуск к Международной космической станции (МКС) ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем Cargo Dragon. Трансляция велась на сайте NASA.
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Технологии
Корабль Cargo Dragon был запущен к МКС
13 октября 2026 / 17:29
© NSF — NASASpaceflight. com/ Х/ТАСС
Американская компания SpaceX провела 13 октября запуск к Международной космической станции (МКС) ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем Cargo Dragon. Трансляция велась на сайте NASA.
Старт корабля в рамках 35-й миссии по пополнению запасов на МКС был совершен с космодрома на мысе Канаверал в 06:33 по местному времени. Cargo Dragon доставит на орбиту свыше 2,8 тонны грузов, в том числе оборудование для экспериментов и комплект солнечных батарей для станции.
Планируется, что корабль автоматически пристыкуется к станции 15 октября. На Землю Cargo Dragon должен вернуться в середине ноября, сообщает ТАСС.
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