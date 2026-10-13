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Политика

Трамп признал, что США не стоило устранять руководство Ирана

Трамп признал, что США не стоило устранять руководство Ирана Трамп признал, что США не стоило устранять руководство Ирана

Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что Вашингтону, возможно, не стоило заходить слишком далеко в операции в Иране, так как администрация не понимает, с кем она имеет дело, передает телеканал CNN.

Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что Вашингтону, возможно, не стоило заходить слишком далеко в операции в Иране, так как администрация не понимает, с кем она имеет дело, передает телеканал CNN.

"У иранского народа даже нет лидера. Это проблема. Возможно, мы зашли слишком далеко, поскольку мы не знаем, с кем имеем дело", - отметил он, выступая перед сторонниками Республиканской партии в штате Огайо в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс США.

США и Израиль развязали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, подразумевающий немедленное прекращение боевых действий. Однако 8 июля США возобновили масштабные удары по исламской республике, обвинив ее в нарушении условий договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива. После этого американские власти фактически сигнализировали о переходе к попытке экономического удушения Ирана посредством санкций, сообщает ТАСС.

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Теги:
#сша
#трамп
#иран
#руководство
#ликвидация
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