Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что Вашингтону, возможно, не стоило заходить слишком далеко в операции в Иране, так как администрация не понимает, с кем она имеет дело, передает телеканал CNN.
Трамп признал, что США не стоило устранять руководство Ирана
Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что Вашингтону, возможно, не стоило заходить слишком далеко в операции в Иране, так как администрация не понимает, с кем она имеет дело, передает телеканал CNN.
"У иранского народа даже нет лидера. Это проблема. Возможно, мы зашли слишком далеко, поскольку мы не знаем, с кем имеем дело", - отметил он, выступая перед сторонниками Республиканской партии в штате Огайо в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс США.
США и Израиль развязали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, подразумевающий немедленное прекращение боевых действий. Однако 8 июля США возобновили масштабные удары по исламской республике, обвинив ее в нарушении условий договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива. После этого американские власти фактически сигнализировали о переходе к попытке экономического удушения Ирана посредством санкций, сообщает ТАСС.