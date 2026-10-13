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Politico: фон дер Ляйен призвала ужесточить миграционные меры в ЕС

Politico: фон дер Ляйен призвала ужесточить миграционные меры в ЕС Politico: фон дер Ляйен призвала ужесточить миграционные меры в ЕС

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала лидеров сообщества принять ряд мер для реагирования на проблему нелегальной миграции в преддверии саммита ЕС 15 октября в Брюсселе. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на текст послания главы ЕК.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала лидеров сообщества принять ряд мер для реагирования на проблему нелегальной миграции в преддверии саммита ЕС 15 октября в Брюсселе. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на текст послания главы ЕК.

Как отмечается, в числе инициированных фон дер Ляйен мер - расширение полномочий европейского агентства по контролю за морскими границами Frontex и увеличение числа депортаций.

По данным издания, письмо станет основой для обсуждения миграционного вопроса, намеченного на второй день саммита Евросовета, 16 октября, передает ТАСС.

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Теги:
#ужесточение
#глава ек
#миграционные меры
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