Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала лидеров сообщества принять ряд мер для реагирования на проблему нелегальной миграции в преддверии саммита ЕС 15 октября в Брюсселе. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на текст послания главы ЕК.
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Политика
Politico: фон дер Ляйен призвала ужесточить миграционные меры в ЕС
13 октября 2026 / 17:58
© AP Photo/ТАСС
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала лидеров сообщества принять ряд мер для реагирования на проблему нелегальной миграции в преддверии саммита ЕС 15 октября в Брюсселе. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на текст послания главы ЕК.
Как отмечается, в числе инициированных фон дер Ляйен мер - расширение полномочий европейского агентства по контролю за морскими границами Frontex и увеличение числа депортаций.
По данным издания, письмо станет основой для обсуждения миграционного вопроса, намеченного на второй день саммита Евросовета, 16 октября, передает ТАСС.
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