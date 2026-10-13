Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
13 октября 2026 / 20:50
КОТИРОВКИ
USD
13/10
83.9153
EUR
13/10
94.0355
Новости часа
Мирошник заявил о 52 погибших за неделю в результате ударов ВСУ Силуанов объяснил выгоду России от экспорта дизельного топлива
Москва
13 октября 2026 / 20:50
Котировки
USD
13/10
currency
83.9153
0.0000
EUR
13/10
currency
94.0355
0.0000
В чем плюсы договоренности по дизелю?
В чем плюсы договоренности по дизелю?
13 октября 2026 / 15:44
Зеленский для Трампа как чемодан без ручки. Мнение
Зеленский для Трампа как чемодан без ручки. Мнение
13 октября 2026 / 15:40
Кремль оценил сообщение о \
Кремль оценил сообщение о "мирном плане" ЕС и США по Украине
13 октября 2026 / 13:59
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Россия / Экономика / Энергетика / Россия-США
Экономика

Силуанов объяснил выгоду России от экспорта дизельного топлива

Силуанов объяснил выгоду России от экспорта дизельного топлива Силуанов объяснил выгоду России от экспорта дизельного топлива

Российский бюджет не получит прямых доходов от экспорта дизельного топлива, но ожидаются налоговые поступления от финансовых результатов компаний. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов в беседе с журналистами.

Российский бюджет не получит прямых доходов от экспорта дизельного топлива, но ожидаются налоговые поступления от финансовых результатов компаний. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов в беседе с журналистами.

"Российские компании смогут экспортировать дизель, получать за это выручку. Это важно для нашего возможного платежного баланса и для компаний прежде всего", - отметил он.

На вопрос о доходах в бюджет РФ, Силуанов ответил: "Да нет, у нас нет экспортных пошлин на дизель. Но зато это будет учитываться в финансовых результатах компаний, которые будут платить налоги в бюджетную систему".

В минувшую пятницу президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили в том числе поставки нефтепродуктов. При этом Москва подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки. Так, Вашингтон выводит из-под санкций поставки российского дизеля на мировые рынки до 7 апреля 2027 года, сообщает ТАСС.

  • new_top
Теги:
#россия
#силуанов
#экспорт
#выгода
#дизель
Также по теме:
13.10.2026 15:16
Песков: Россия продолжит продавать свои энергоресурсы на мировых рынках
13.10.2026 10:41
Новак: Россия с начала года поставила в Европу энергоресурсов на $21,3 млрд
07.10.2026 21:27
Фицо прогнозирует тяжелые осень и зиму в Европе из-за ситуации с топливом
06.10.2026 19:29
Мексика полностью прекратила поставки топлива на Кубу
06.10.2026 18:45
Стоимость нефти Brent на ICE опускалась более чем на 3%
06.10.2026 15:59
Фон дер Ляйен: ЕК настаивает на полном отказе от закупок российского газа
30.09.2026 18:57
Россия и Сербия продлили договор на поставки газа
25.09.2026 16:15
Дмитриев: зима напомнит ЕС о последствиях отказа от российских энергоносителей
25.09.2026 10:58
Вучич рассчитывает на продление поставок российского газа в Сербию
22.09.2026 17:13
Стоимость нефти Brent впервые с 8 сентября опускалась ниже $98
В чем плюсы договоренности по дизелю?
В чем плюсы договоренности по дизелю?
Зеленский для Трампа как чемодан без ручки. Мнение
Зеленский для Трампа как чемодан без ручки. Мнение
Кремль оценил сообщение о \
Кремль оценил сообщение о "мирном плане" ЕС и США по Украине
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
18:30
Мирошник заявил о 52 погибших за неделю в результате ударов ВСУ
18:15
Силуанов объяснил выгоду России от экспорта дизельного топлива
17:58
Politico: фон дер Ляйен призвала ужесточить миграционные меры в ЕС
17:47
Трамп признал, что США не стоило устранять руководство Ирана
17:29
Корабль Cargo Dragon был запущен к МКС
17:14
Путин обсудил с президентом ОАЭ сделку с Трампом по дизелю
16:59
НАТО скорректирует позиции по вопросам обороны в Черном море
16:46
Лукашенко назвал причину подготовки Белоруссии к войне
16:31
Зеленский заявил, что Киев не получил разведданные от партнеров
16:15
Bild: в Германии тысячам сирийцев отменили статус беженца
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО