Силуанов объяснил выгоду России от экспорта дизельного топлива

Российский бюджет не получит прямых доходов от экспорта дизельного топлива, но ожидаются налоговые поступления от финансовых результатов компаний. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов в беседе с журналистами.

Российский бюджет не получит прямых доходов от экспорта дизельного топлива, но ожидаются налоговые поступления от финансовых результатов компаний. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов в беседе с журналистами.

"Российские компании смогут экспортировать дизель, получать за это выручку. Это важно для нашего возможного платежного баланса и для компаний прежде всего", - отметил он.

На вопрос о доходах в бюджет РФ, Силуанов ответил: "Да нет, у нас нет экспортных пошлин на дизель. Но зато это будет учитываться в финансовых результатах компаний, которые будут платить налоги в бюджетную систему".

В минувшую пятницу президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили в том числе поставки нефтепродуктов. При этом Москва подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки. Так, Вашингтон выводит из-под санкций поставки российского дизеля на мировые рынки до 7 апреля 2027 года, сообщает ТАСС.