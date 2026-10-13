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Мирошник заявил о 52 погибших за неделю в результате ударов ВСУ

Мирошник заявил о 52 погибших за неделю в результате ударов ВСУ Мирошник заявил о 52 погибших за неделю в результате ударов ВСУ

Жертвами атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) за неделю стали 52 мирных жителя России, включая 5 детей. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в беседе с ТАСС.

Жертвами атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) за неделю стали 52 мирных жителя России, включая 5 детей. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в беседе с ТАСС.

"За прошедшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 326 гражданских лиц: получили ранения 274 мирных жителя, в том числе 11 несовершеннолетних, погибли 52 человека, среди них 5 детей", - указал он.

По данным дипломата, 96% от общего числа пострадавших получили увечья при атаках вражеских беспилотников. Всего за минувший семидневный период Киев выпустил по территории РФ порядка 8,5 тыс. различных боеприпасов, уточнил он.

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Теги:
#всу
#удары
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#мирошник
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