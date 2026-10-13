Стоимость природного газа на бирже в Европе в ходе торгов 13 октября поднялась выше $1 000 за 1 тыс. куб. м впервые с сентября, находясь на максимуме с 2022 года. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE в Лондоне.
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Экономика
Стоимость газа в Европе впервые с сентября поднялась выше $1 тыс.
13 октября 2026 / 18:43
© Кирилл Кухмарь/ ТАСС
Стоимость природного газа на бирже в Европе в ходе торгов 13 октября поднялась выше $1 000 за 1 тыс. куб. м впервые с сентября, находясь на максимуме с 2022 года. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE в Лондоне.
Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1 003 за 1 тыс. куб. м, или €86,675 за МВт·ч.
Вместе с тем спотовые котировки газа на основных торговых хабах в Европе также превышают $1 000 за 1 тыс. куб. м. В частности, цены с поставкой "на день вперед" на хабе TTF достигли $1 015 или €87,755 за МВт·ч.
Котировки голубого топлива в Европе растут в условиях рекордно низких запасов газа в хранилищах в преддверии зимы и продолжения конфликта на Ближнем Востоке, сообщает ТАСС.
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