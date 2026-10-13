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Анатолия Кашпировского похоронили в Виннице

Анатолия Кашпировского похоронили в Виннице Анатолия Кашпировского похоронили в Виннице

На Украине похоронили психотерапевта Анатолия Кашпировского. Соответствующее сообщение разместил украинский журналист Дмитрий Гордон (внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов) в своем Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской).

На Украине похоронили психотерапевта Анатолия Кашпировского. Соответствующее сообщение разместил украинский журналист Дмитрий Гордон (внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов) в своем Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской).

"В Виннице похоронили моего друга Анатолия Кашпировского. Анатолий Михайлович вернулся домой - к маме и папе, к дочери. Светлая ему память!" - указал журналист.

Кашпировский скончался 3 октября на 88-м году жизни. Смерть наступила в результате онкологического заболевания, повлекшего полиорганную недостаточность. Церемония прощания состоялась 8 октября на Троекуровском кладбище в Москве, после нее тело Кашпировского отправили на Украину.

Анатолий Кашпировский родился 11 августа 1939 года в Хмельницкой области Украинской ССР. Окончил Винницкий медицинский институт, после чего работал врачом-психиатром и психотерапевтом. Стал широко известен в конце 1980-х годов благодаря телесеансам психотерапии, сообщает ТАСС.

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Теги:
#украина
#похороны
#кашпировский
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