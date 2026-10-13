Рябков: отношения России и Европы достигли низшей точки

Нынешние отношения России и Евросоюза находятся в низшей точке, но ответственность за это несут европейцы. На это обратил внимание заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков при общении с журналистами.

Нынешние отношения России и Евросоюза находятся в низшей точке, но ответственность за это несут европейцы. На это обратил внимание заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков при общении с журналистами.

"Мы, безусловно, понимаем, что отношения с ЕС, с коллективным Западом в целом находятся сегодня на низшей точке. Но ответственность за это не на нас. Пусть они дальше плодят свои пакеты. Эти пакеты не имеют никакого значения", - отметил он, комментируя новые санкции сообщества в отношении российской нефти, сообщает ТАСС.