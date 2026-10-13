Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
13 октября 2026 / 22:24
КОТИРОВКИ
USD
13/10
83.9153
EUR
13/10
94.0355
Новости часа
На Украине констатировали снижение численности населения на 800 тыс. человек Глава MI-5 обозначил Россию как "агрессора номер один" для Британии
Москва
13 октября 2026 / 22:24
Котировки
USD
13/10
currency
83.9153
0.0000
EUR
13/10
currency
94.0355
0.0000
В чем плюсы договоренности по дизелю?
В чем плюсы договоренности по дизелю?
13 октября 2026 / 15:44
Зеленский для Трампа как чемодан без ручки. Мнение
Зеленский для Трампа как чемодан без ручки. Мнение
13 октября 2026 / 15:40
Кремль оценил сообщение о \
Кремль оценил сообщение о "мирном плане" ЕС и США по Украине
13 октября 2026 / 13:59
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Россия / Политика / Подрывная деятельность против России
Политика

Рябков: отношения России и Европы достигли низшей точки

Рябков: отношения России и Европы достигли низшей точки Рябков: отношения России и Европы достигли низшей точки

Нынешние отношения России и Евросоюза находятся в низшей точке, но ответственность за это несут европейцы. На это обратил внимание заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков при общении с журналистами.

Нынешние отношения России и Евросоюза находятся в низшей точке, но ответственность за это несут европейцы. На это обратил внимание заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков при общении с журналистами.

"Мы, безусловно, понимаем, что отношения с ЕС, с коллективным Западом в целом находятся сегодня на низшей точке. Но ответственность за это не на нас. Пусть они дальше плодят свои пакеты. Эти пакеты не имеют никакого значения", - отметил он, комментируя новые санкции сообщества в отношении российской нефти, сообщает ТАСС.

  • new_top
Теги:
#россия
#отношения
#европа
#рябков
Также по теме:
13.10.2026 19:59
Глава MI-5 обозначил Россию как "агрессора номер один" для Британии
13.10.2026 17:58
Politico: фон дер Ляйен призвала ужесточить миграционные меры в ЕС
13.10.2026 15:45
Глава МО Бельгии считает, что граждане больше боятся мигрантов, чем РФ
13.10.2026 14:58
В Норвегии не обсуждают вопрос о вступлении в ЕС
13.10.2026 14:45
Мерц оценил свои низкие рейтинги
13.10.2026 11:41
Politico: ЕК может до конца года представить 23-й пакет антироссийских санкций
13.10.2026 11:17
WP: США и Европа работают над мирным планом по Украине
13.10.2026 10:17
Каллас: ЕС не может найти 10 кораблей для операции в Красном море
12.10.2026 21:21
Бернэм не планирует проводить референдум о возвращении Британии в ЕС
12.10.2026 20:30
Трамп: Евросоюз заплатил России $250 млрд за энергоносители
В чем плюсы договоренности по дизелю?
В чем плюсы договоренности по дизелю?
Зеленский для Трампа как чемодан без ручки. Мнение
Зеленский для Трампа как чемодан без ручки. Мнение
Кремль оценил сообщение о \
Кремль оценил сообщение о "мирном плане" ЕС и США по Украине
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
20:15
На Украине констатировали снижение численности населения на 800 тыс. человек
19:59
Глава MI-5 обозначил Россию как "агрессора номер один" для Британии
19:45
Новак дал поручение активизировать меры по снабжению регионов топливом
19:28
Названа причина отказа в выдаче виз россиянкам на ЧМ по спортивной гимнастике
19:13
Рябков: отношения России и Европы достигли низшей точки
18:59
Анатолия Кашпировского похоронили в Виннице
18:43
Стоимость газа в Европе впервые с сентября поднялась выше $1 тыс.
18:30
Мирошник заявил о 52 погибших за неделю в результате ударов ВСУ
18:15
Силуанов объяснил выгоду России от экспорта дизельного топлива
17:58
Politico: фон дер Ляйен призвала ужесточить миграционные меры в ЕС
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО