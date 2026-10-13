Названа причина отказа в выдаче виз россиянкам на ЧМ по спортивной гимнастике

Причиной, по которой Нидерланды отказали некоторым российским спортсменкам в выдаче виз для участия в чемпионате мира по спортивной гимнастике, называется угроза международным отношениям. Об этом со ссылкой на пресс-службу Федерации гимнастики России сообщает ТАСС .

Причиной, по которой Нидерланды отказали некоторым российским спортсменкам в выдаче виз для участия в чемпионате мира по спортивной гимнастике, называется угроза международным отношениям. Об этом со ссылкой на пресс-службу Федерации гимнастики России сообщает ТАСС.

Ранее нидерландская сторона отказала в выдаче виз олимпийским чемпионкам Ангелине Мельниковой и Виктории Листуновой, а также Анне Калмыковой. Мировое первенство по спортивной гимнастике примет Роттердам с 17 по 25 октября.

"В официальных уведомлениях об отказе в выдаче виз в качестве основания указано: "одно или несколько государств - членов Шенгенской зоны расценивают спортсменок как угрозу своим международным отношениям". Именно такую причину отказа получило трио ведущих российских гимнасток за четыре дня до открытия ЧМ в Роттердаме", - следует из сообщения.

ЧМ в Роттердаме станет первым этапом командного отбора на Олимпиаду 2028 года в Лос-Анджелесе.