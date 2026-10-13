Вице-премьер РФ Александр Новак дал поручение профильным ведомствам активизировать принятие мер по снабжению регионов топливом. Об этом заявили в правительстве России по итогам совещания о положении дел на топливном рынке, сообщает ТАСС.
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Экономика
Новак дал поручение активизировать меры по снабжению регионов топливом
13 октября 2026 / 19:45
© Максим Чурусов/ ТАСС
Вице-премьер РФ Александр Новак дал поручение профильным ведомствам активизировать принятие мер по снабжению регионов топливом. Об этом заявили в правительстве России по итогам совещания о положении дел на топливном рынке, сообщает ТАСС.
"Профильным ведомствам и отраслевым компаниям поручено активизировать реализацию дополнительных мер по снабжению регионов топливом для поддержания стабильности, по дальнейшей балансировке производства и потребления нефтепродуктов, а также по оперативному реагированию на колебания и необоснованное завышение цен", - указали в кабмине.
Руководители регионов проинформировали о ситуации с обеспечением топливом, функционировании автозаправочной сети и мерах по насыщению спроса в субъектах.
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