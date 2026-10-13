Новак дал поручение активизировать меры по снабжению регионов топливом

Вице-премьер РФ Александр Новак дал поручение профильным ведомствам активизировать принятие мер по снабжению регионов топливом. Об этом заявили в правительстве России по итогам совещания о положении дел на топливном рынке, сообщает ТАСС .

Вице-премьер РФ Александр Новак дал поручение профильным ведомствам активизировать принятие мер по снабжению регионов топливом. Об этом заявили в правительстве России по итогам совещания о положении дел на топливном рынке, сообщает ТАСС.

"Профильным ведомствам и отраслевым компаниям поручено активизировать реализацию дополнительных мер по снабжению регионов топливом для поддержания стабильности, по дальнейшей балансировке производства и потребления нефтепродуктов, а также по оперативному реагированию на колебания и необоснованное завышение цен", - указали в кабмине.

Руководители регионов проинформировали о ситуации с обеспечением топливом, функционировании автозаправочной сети и мерах по насыщению спроса в субъектах.