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Новак дал поручение активизировать меры по снабжению регионов топливом

Новак дал поручение активизировать меры по снабжению регионов топливом Новак дал поручение активизировать меры по снабжению регионов топливом

Вице-премьер РФ Александр Новак дал поручение профильным ведомствам активизировать принятие мер по снабжению регионов топливом. Об этом заявили в правительстве России по итогам совещания о положении дел на топливном рынке, сообщает ТАСС.

Вице-премьер РФ Александр Новак дал поручение профильным ведомствам активизировать принятие мер по снабжению регионов топливом. Об этом заявили в правительстве России по итогам совещания о положении дел на топливном рынке, сообщает ТАСС.

"Профильным ведомствам и отраслевым компаниям поручено активизировать реализацию дополнительных мер по снабжению регионов топливом для поддержания стабильности, по дальнейшей балансировке производства и потребления нефтепродуктов, а также по оперативному реагированию на колебания и необоснованное завышение цен", - указали в кабмине.

Руководители регионов проинформировали о ситуации с обеспечением топливом, функционировании автозаправочной сети и мерах по насыщению спроса в субъектах.

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Теги:
#новак
#топливо
#регионы
#меры
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