Британская контрразведка MI-5 задействует больше ресурсов для противодействия угрозам со стороны иностранных государств, чем в годы холодной войны. Соответствующую точку зрения изложил глава спецслужбы Кен Маккаллум в своем ежегодном отчете с оценками угроз Великобритании.

Британская контрразведка MI-5 задействует больше ресурсов для противодействия угрозам со стороны иностранных государств, чем в годы холодной войны. Соответствующую точку зрения изложил глава спецслужбы Кен Маккаллум в своем ежегодном отчете с оценками угроз Великобритании.

"В 2026 году MI-5 тратит на противодействие угрозам со стороны иностранных государств больше сил, чем во времена холодной войны. За последнее десятилетие число дел, связанных с такими угрозами выросло в четыре раза", - отметил он.

Маккаллум указал, что в деятельности британских спецслужб и полиции "масштабы оперативных задач по противодействию терроризму и угрозам со стороны иностранных государств практически сопоставимы".

Вместе с тем глава спецслужбы обозначил Россию как "агрессора номер один" для Соединенного Королевства, подчеркнув, что Москва якобы активно использует способы ведения гибридной войны. Всего в его речи, текст которой размещен на сайте MI-5, Россия упоминается шесть раз, Иран - восемь, Китай - четыре, Украина - два, сообщает ТАСС.