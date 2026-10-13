Численность населения Украины по итогам 2025 года уменьшилась на 800 тыс. человек. Соответствующие данные привел глава Офиса миграционной политики страны Василий Воскобойник, передает агентство УНИАН.
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Общество
На Украине констатировали снижение численности населения на 800 тыс. человек
13 октября 2026 / 20:15
© Olya Solod/ Shutterstock/ FOTODOM/ТАСС
Численность населения Украины по итогам 2025 года уменьшилась на 800 тыс. человек. Соответствующие данные привел глава Офиса миграционной политики страны Василий Воскобойник, передает агентство УНИАН.
"На Украине умирает в три с половиной раза больше людей, чем рождается. За первую половину текущего года на 10 новорожденных пришлось 35 смертей. За 2025 год, учитывая естественную смертность и выезд граждан, количество населения сократилось на 800 тыс. человек", - указал он.
Некоторое время назад бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель отмечала, что количество граждан на подконтрольной Киеву территории составляет всего 20-25 млн человек и продолжает сокращаться, сообщает ТАСС.
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