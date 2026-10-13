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На Украине констатировали снижение численности населения на 800 тыс. человек

На Украине констатировали снижение численности населения на 800 тыс. человек На Украине констатировали снижение численности населения на 800 тыс. человек

Численность населения Украины по итогам 2025 года уменьшилась на 800 тыс. человек. Соответствующие данные привел глава Офиса миграционной политики страны Василий Воскобойник, передает агентство УНИАН.

Численность населения Украины по итогам 2025 года уменьшилась на 800 тыс. человек. Соответствующие данные привел глава Офиса миграционной политики страны Василий Воскобойник, передает агентство УНИАН.

"На Украине умирает в три с половиной раза больше людей, чем рождается. За первую половину текущего года на 10 новорожденных пришлось 35 смертей. За 2025 год, учитывая естественную смертность и выезд граждан, количество населения сократилось на 800 тыс. человек", - указал он.

Некоторое время назад бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель отмечала, что количество граждан на подконтрольной Киеву территории составляет всего 20-25 млн человек и продолжает сокращаться, сообщает ТАСС.

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Теги:
#снижение
#украина
#население
#численность
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