Президент Республики Корея отметил важность поддержания отношений с Россией

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён отметил важность сохранения стабильности в отношениях с Россией, пишет газета Hankyoreh .

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён отметил важность сохранения стабильности в отношениях с Россией, пишет газета Hankyoreh.

Во вторник в ходе заседания правительства главе государства был представлен доклад о результатах пилотного рейса контейнеровоза Республики Корея по Северному морскому пути. "Важно поддерживать управляемость в отношениях с Россией", - отметил Ли Чжэ Мён в этой связи.

"Северный морской путь сокращает путь в Европу на треть и существенно снижает расходы. Постепенно расширяется период, в течение которого доступна навигация", - подчеркнул он.

"Еще важнее то, что сегодня обостряется ситуация на Ближнем Востоке, и это осложнит возможность эксплуатации Суэцкого канала. Освоение Северного морского пути можно назвать приоритетной задачей, которая соответствует нашим национальным интересам", - заключил президент.

Он также обратил внимание, что освоение Северного морского пути для Сеула возможно только "при сотрудничестве с Россией", но за исключением сфер, затронутых санкциями. положение дел в международных отношениях постоянно меняется, а "в дипломатии нет вечных врагов и союзников", добавил политик.

В минувшее воскресенье контейнеровоз PanStar Acro успешно завершил рейс по Северному морскому пути в обе стороны, прибыв из Европы в южнокорейский порт Пусана, сообщает ТАСС.