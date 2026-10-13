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Политика

Трамп отрицает прекращение передачи разведданных Киеву

Трамп отрицает прекращение передачи разведданных Киеву Трамп отрицает прекращение передачи разведданных Киеву

Американские власти не прекращали передавать разведывательную информацию Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп при общении с журналистами на Южной лужайке Белого дома.

Американские власти не прекращали передавать разведывательную информацию Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп при общении с журналистами на Южной лужайке Белого дома.

Главе государства был задан вопрос, прекратил ли Вашингтон обмениваться разведданными с Киевом. "Нет, не прекращали. В действительности мы помогаем им прийти к окончательному ответу. Мы помогаем им и предоставляем разведданные. Мы хотим, чтобы война закончилась, поэтому взаимодействуем с ними и с Россией над тем, чтобы положить конец войне", - отметил Трамп, сообщает ТАСС

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Теги:
#сша
#трамп
#украина
#передача
#разведданные
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