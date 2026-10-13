Американские власти не прекращали передавать разведывательную информацию Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп при общении с журналистами на Южной лужайке Белого дома.
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Политика
Трамп отрицает прекращение передачи разведданных Киеву
13 октября 2026 / 20:44
© AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson/ТАСС
Американские власти не прекращали передавать разведывательную информацию Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп при общении с журналистами на Южной лужайке Белого дома.
Главе государства был задан вопрос, прекратил ли Вашингтон обмениваться разведданными с Киевом. "Нет, не прекращали. В действительности мы помогаем им прийти к окончательному ответу. Мы помогаем им и предоставляем разведданные. Мы хотим, чтобы война закончилась, поэтому взаимодействуем с ними и с Россией над тем, чтобы положить конец войне", - отметил Трамп, сообщает ТАСС.
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