Трамп отрицает прекращение передачи разведданных Киеву

Американские власти не прекращали передавать разведывательную информацию Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп при общении с журналистами на Южной лужайке Белого дома.

Американские власти не прекращали передавать разведывательную информацию Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп при общении с журналистами на Южной лужайке Белого дома.

Главе государства был задан вопрос, прекратил ли Вашингтон обмениваться разведданными с Киевом. "Нет, не прекращали. В действительности мы помогаем им прийти к окончательному ответу. Мы помогаем им и предоставляем разведданные. Мы хотим, чтобы война закончилась, поэтому взаимодействуем с ними и с Россией над тем, чтобы положить конец войне", - отметил Трамп, сообщает ТАСС.