Запущен российско-китайский мессенджер \"Молния\", объединяющий чаты, видеосвязь, каналы и короткие видео. Презентация проекта прошла в Москве, передает ТАСС .

Запущен российско-китайский мессенджер "Молния", объединяющий чаты, видеосвязь, каналы и короткие видео. Презентация проекта прошла в Москве, передает ТАСС.

По информации создателей платформы, "Молния" доступна до скачивания в RuStore. Это единое цифровое пространство для общения и контента.

Отмечается, что одним из принципов проекта является защита переписки: личные и групповые чаты используют сквозное шифрование на основе протокола Signal.

В перспективе платформа может выступить в качестве дополнительной цифровой среды для общения, контента и партнерских сервисов, связанных с РФ, КНР и другими государствами БРИКС.