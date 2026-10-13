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Состоялся запуск российско-китайского мессенджера \"Молния\"

Состоялся запуск российско-китайского мессенджера "Молния" Состоялся запуск российско-китайского мессенджера "Молния"

Запущен российско-китайский мессенджер \"Молния\", объединяющий чаты, видеосвязь, каналы и короткие видео. Презентация проекта прошла в Москве, передает ТАСС.

Запущен российско-китайский мессенджер "Молния", объединяющий чаты, видеосвязь, каналы и короткие видео. Презентация проекта прошла в Москве, передает ТАСС.

По информации создателей платформы, "Молния" доступна до скачивания в RuStore. Это единое цифровое пространство для общения и контента.

Отмечается, что одним из принципов проекта является защита переписки: личные и групповые чаты используют сквозное шифрование на основе протокола Signal.

В перспективе платформа может выступить в качестве дополнительной цифровой среды для общения, контента и партнерских сервисов, связанных с РФ, КНР и другими государствами БРИКС. 

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Теги:
#россия
#китай
#запуск
#мессенджер
#молния
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