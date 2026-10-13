Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
13 октября 2026 / 23:58
КОТИРОВКИ
USD
13/10
83.9153
EUR
13/10
94.0355
Новости часа
Первый брифинг нового пресс-секретаря Трампа продолжался 14 минут В Ватикане рассказали о состоянии Папы Римского Льва XIV
Москва
13 октября 2026 / 23:58
Котировки
USD
13/10
currency
83.9153
0.0000
EUR
13/10
currency
94.0355
0.0000
В чем плюсы договоренности по дизелю?
В чем плюсы договоренности по дизелю?
13 октября 2026 / 15:44
Зеленский для Трампа как чемодан без ручки. Мнение
Зеленский для Трампа как чемодан без ручки. Мнение
13 октября 2026 / 15:40
Кремль оценил сообщение о \
Кремль оценил сообщение о "мирном плане" ЕС и США по Украине
13 октября 2026 / 13:59
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Экономика / Бизнес и финансы / Политика и религия
Экономика

Forbes: Маск вновь утратил статус триллионера

Forbes: Маск вновь утратил статус триллионера Forbes: Маск вновь утратил статус триллионера

Состояние американского предпринимателя Илона Маска опустилось ниже $1 трлн, сократившись примерно на $28,6 млрд на фоне снижения стоимости акций компании SpaceX. На это обращает внимание журнал Forbes.

Состояние американского предпринимателя Илона Маска опустилось ниже $1 трлн, сократившись примерно на $28,6 млрд на фоне снижения стоимости акций компании SpaceX. На это обращает внимание журнал Forbes.

Согласно данным издания, на 12:20 по восточному времени (19:20 мск) состояние Маска оценивалось в $977,2 млрд после того, как котировки SpaceX упали более чем на 3% вслед за началом торгов во вторник.

12 июня Маск стал первым на планете триллионером после выхода SpaceX на биржу Nasdaq, однако через несколько дней лишился этого статуса из-за падения акций SpaceX и Tesla. 5 октября его состояние вновь превысило $1 трлн из-за роста стоимости акций Tesla и SpaceX, сообщает ТАСС.

  • new_top
Теги:
#илон маск
#статус
#триллионер
Также по теме:
13.10.2026 11:59
Российский рынок акций снижается на открытии торгов
12.10.2026 19:45
Стоимость нефти Brent впервые с 29 сентября поднялась выше $107
12.10.2026 18:45
Мишустин обозначил приоритетом правительства устойчивый рост экономики
12.10.2026 13:30
Цена нефти Brent впервые с 29 сентября поднялась выше $106
12.10.2026 11:58
Российский рынок акций растет на открытии торгов
09.10.2026 20:19
Оверчук заявил, что процесс дедолларизации в мире уже не остановить
09.10.2026 15:58
Путин призвал отказаться от торговых барьеров в СНГ
09.10.2026 11:59
Российский рынок акций растет на открытии торгов
08.10.2026 18:29
На новых британских банкнотах появятся изображения ежа и шмеля
08.10.2026 16:28
Прожиточный минимум в России вырастет на 6,8% в 2027 году
В чем плюсы договоренности по дизелю?
В чем плюсы договоренности по дизелю?
Зеленский для Трампа как чемодан без ручки. Мнение
Зеленский для Трампа как чемодан без ручки. Мнение
Кремль оценил сообщение о \
Кремль оценил сообщение о "мирном плане" ЕС и США по Украине
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
21:59
Первый брифинг нового пресс-секретаря Трампа продолжался 14 минут
21:41
В Ватикане рассказали о состоянии Папы Римского Льва XIV
21:22
Forbes: Маск вновь утратил статус триллионера
20:59
Состоялся запуск российско-китайского мессенджера "Молния"
20:44
Трамп отрицает прекращение передачи разведданных Киеву
20:29
Президент Республики Корея отметил важность поддержания отношений с Россией
20:15
На Украине констатировали снижение численности населения на 800 тыс. человек
19:59
Глава MI-5 обозначил Россию как "агрессора номер один" для Британии
19:45
Новак дал поручение активизировать меры по снабжению регионов топливом
19:28
Названа причина отказа в выдаче виз россиянкам на ЧМ по спортивной гимнастике
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО