Состояние американского предпринимателя Илона Маска опустилось ниже $1 трлн, сократившись примерно на $28,6 млрд на фоне снижения стоимости акций компании SpaceX. На это обращает внимание журнал Forbes.
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Экономика
Forbes: Маск вновь утратил статус триллионера
13 октября 2026 / 21:22
© Bill Pugliano/ Getty Images/ТАСС
Состояние американского предпринимателя Илона Маска опустилось ниже $1 трлн, сократившись примерно на $28,6 млрд на фоне снижения стоимости акций компании SpaceX. На это обращает внимание журнал Forbes.
Согласно данным издания, на 12:20 по восточному времени (19:20 мск) состояние Маска оценивалось в $977,2 млрд после того, как котировки SpaceX упали более чем на 3% вслед за началом торгов во вторник.
12 июня Маск стал первым на планете триллионером после выхода SpaceX на биржу Nasdaq, однако через несколько дней лишился этого статуса из-за падения акций SpaceX и Tesla. 5 октября его состояние вновь превысило $1 трлн из-за роста стоимости акций Tesla и SpaceX, сообщает ТАСС.
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