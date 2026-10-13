Forbes: Маск вновь утратил статус триллионера

Состояние американского предпринимателя Илона Маска опустилось ниже $1 трлн, сократившись примерно на $28,6 млрд на фоне снижения стоимости акций компании SpaceX. На это обращает внимание журнал Forbes .

Состояние американского предпринимателя Илона Маска опустилось ниже $1 трлн, сократившись примерно на $28,6 млрд на фоне снижения стоимости акций компании SpaceX. На это обращает внимание журнал Forbes.

Согласно данным издания, на 12:20 по восточному времени (19:20 мск) состояние Маска оценивалось в $977,2 млрд после того, как котировки SpaceX упали более чем на 3% вслед за началом торгов во вторник.

12 июня Маск стал первым на планете триллионером после выхода SpaceX на биржу Nasdaq, однако через несколько дней лишился этого статуса из-за падения акций SpaceX и Tesla. 5 октября его состояние вновь превысило $1 трлн из-за роста стоимости акций Tesla и SpaceX, сообщает ТАСС.