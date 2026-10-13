В Ватикане рассказали о состоянии Папы Римского Льва XIV

Папа Римский Лев XIV перенес операцию по удалению узла в легком. Соответствующее сообщение распространила служба печати Святого престола.

Папа Римский Лев XIV перенес операцию по удалению узла в легком. Соответствующее сообщение распространила служба печати Святого престола.

"Операция завершилась успешно, в срок и в соответствии с ожиданиями, и Папа Римский вернулся в палату", - следует из сообщения.

Ранее стало известно, что операция будет проведена малоинвазивным методом.

О заболевании - небольшом образовании в легком, 71-летний понтифик рассказал сам 11 октября после традиционной проповеди, сообщает ТАСС