Папа Римский Лев XIV перенес операцию по удалению узла в легком. Соответствующее сообщение распространила служба печати Святого престола.
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В Ватикане рассказали о состоянии Папы Римского Льва XIV
13 октября 2026 / 21:41
© AP Photo/ Andrew Medichini/ТАСС
Папа Римский Лев XIV перенес операцию по удалению узла в легком. Соответствующее сообщение распространила служба печати Святого престола.
"Операция завершилась успешно, в срок и в соответствии с ожиданиями, и Папа Римский вернулся в палату", - следует из сообщения.
Ранее стало известно, что операция будет проведена малоинвазивным методом.
О заболевании - небольшом образовании в легком, 71-летний понтифик рассказал сам 11 октября после традиционной проповеди, сообщает ТАСС
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