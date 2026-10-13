Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
13 октября 2026 / 23:59
КОТИРОВКИ
USD
13/10
83.9153
EUR
13/10
94.0355
Новости часа
Первый брифинг нового пресс-секретаря Трампа продолжался 14 минут В Ватикане рассказали о состоянии Папы Римского Льва XIV
Москва
13 октября 2026 / 23:59
Котировки
USD
13/10
currency
83.9153
0.0000
EUR
13/10
currency
94.0355
0.0000
В чем плюсы договоренности по дизелю?
В чем плюсы договоренности по дизелю?
13 октября 2026 / 15:44
Зеленский для Трампа как чемодан без ручки. Мнение
Зеленский для Трампа как чемодан без ручки. Мнение
13 октября 2026 / 15:40
Кремль оценил сообщение о \
Кремль оценил сообщение о "мирном плане" ЕС и США по Украине
13 октября 2026 / 13:59
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / США: после империи / Политика и религия
Политика

Первый брифинг нового пресс-секретаря Трампа продолжался 14 минут

Первый брифинг нового пресс-секретаря Трампа продолжался 14 минут Первый брифинг нового пресс-секретаря Трампа продолжался 14 минут

Новый пресс-секретарь Белого дома Кейти Зэкэрайа ответила в ходе своего первого брифинга на вопросы только трех журналистов.

Новый пресс-секретарь Белого дома Кейти Зэкэрайа ответила в ходе своего первого брифинга на вопросы только трех журналистов.

Общая продолжительность ее общения с прессой составила около 14 минут. При этом вступительное слово длилось почти восемь с половиной минут. Как правило, ранее продолжительность регулярных брифингов в Белом доме и Госдепартаменте составляла порядка 45 минут. 

Зэкэрайа также выразила благодарность своей предшественнице в этой должности Кэролайн Ливитт за "невероятную поддержку", сообщает ТАСС.

  • new_top
Теги:
#трамп
#пресс-секретарь
#брифинг
Также по теме:
13.10.2026 17:47
Трамп признал, что США не стоило устранять руководство Ирана
13.10.2026 13:32
Трамп хотел бы остаться президентом США на третий срок
12.10.2026 20:33
Четверть японцев считают США главной угрозой миру
12.10.2026 18:32
В Нидерландах заявили, что больше не рассчитывают на "старшего брата" в лице США
12.10.2026 12:31
Axios: Трамп раздражен Зеленским и ждет прекращения атак на российские НПЗ
12.10.2026 11:37
Маневры США и Японии пройдут, несмотря на убийство японки
09.10.2026 22:49
США выводят из-под санкций поставки российского дизельного топлива
09.10.2026 22:17
Трамп сообщил, что провел успешный телефонный разговор с Путиным
09.10.2026 17:27
Индия считает оскорбительными высказывания Вэнса о трудовых мигрантах
09.10.2026 17:14
Кремль анонсировал скорый телефонный разговор президентов РФ и США
В чем плюсы договоренности по дизелю?
В чем плюсы договоренности по дизелю?
Зеленский для Трампа как чемодан без ручки. Мнение
Зеленский для Трампа как чемодан без ручки. Мнение
Кремль оценил сообщение о \
Кремль оценил сообщение о "мирном плане" ЕС и США по Украине
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
21:59
Первый брифинг нового пресс-секретаря Трампа продолжался 14 минут
21:41
В Ватикане рассказали о состоянии Папы Римского Льва XIV
21:22
Forbes: Маск вновь утратил статус триллионера
20:59
Состоялся запуск российско-китайского мессенджера "Молния"
20:44
Трамп отрицает прекращение передачи разведданных Киеву
20:29
Президент Республики Корея отметил важность поддержания отношений с Россией
20:15
На Украине констатировали снижение численности населения на 800 тыс. человек
19:59
Глава MI-5 обозначил Россию как "агрессора номер один" для Британии
19:45
Новак дал поручение активизировать меры по снабжению регионов топливом
19:28
Названа причина отказа в выдаче виз россиянкам на ЧМ по спортивной гимнастике
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО