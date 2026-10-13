Первый брифинг нового пресс-секретаря Трампа продолжался 14 минут

Новый пресс-секретарь Белого дома Кейти Зэкэрайа ответила в ходе своего первого брифинга на вопросы только трех журналистов.

Новый пресс-секретарь Белого дома Кейти Зэкэрайа ответила в ходе своего первого брифинга на вопросы только трех журналистов.

Общая продолжительность ее общения с прессой составила около 14 минут. При этом вступительное слово длилось почти восемь с половиной минут. Как правило, ранее продолжительность регулярных брифингов в Белом доме и Госдепартаменте составляла порядка 45 минут.

Зэкэрайа также выразила благодарность своей предшественнице в этой должности Кэролайн Ливитт за "невероятную поддержку", сообщает ТАСС.