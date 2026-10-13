Новый пресс-секретарь Белого дома Кейти Зэкэрайа ответила в ходе своего первого брифинга на вопросы только трех журналистов.
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Политика
Первый брифинг нового пресс-секретаря Трампа продолжался 14 минут
13 октября 2026 / 21:59
© AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson/ТАСС
Новый пресс-секретарь Белого дома Кейти Зэкэрайа ответила в ходе своего первого брифинга на вопросы только трех журналистов.
Общая продолжительность ее общения с прессой составила около 14 минут. При этом вступительное слово длилось почти восемь с половиной минут. Как правило, ранее продолжительность регулярных брифингов в Белом доме и Госдепартаменте составляла порядка 45 минут.
Зэкэрайа также выразила благодарность своей предшественнице в этой должности Кэролайн Ливитт за "невероятную поддержку", сообщает ТАСС.
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