Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что никому не известна конечная точка сближения страны с Евросоюзом.
В Армении назвали неизвестной конечную цель сближения с ЕС
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что никому не известна конечная точка сближения страны с Евросоюзом.
"Отвечая на вопрос: каков пункт назначения? Боюсь, я вас разочарую. Думаю, этого не знает никто: ни Армения, ни ЕС, ни государства - члены", - отметил он, выступая на полях Варшавского форума по безопасности. Трансляция велась на YouTube-канале форума.
Мирзоян обратил внимание, что серьезные разговоры о присоединении Армении к ЕС начались недавно и "не было глубоких общественных обсуждений на этот счет, хотя весной 2025 года был принят закон о начале процесса вступления в ЕС".
"Таково армянское восприятие. Теперь давайте посмотрим на восприятие ЕС. У меня нет уверенности, что у ЕС есть решение принять Армению в состав уже завтра, предоставить полноправное членство, даже если Армения скажет "да", - указал он.
Вместе с тем министр заявил, что Армения и ЕС находятся в разгаре процесса "непрерывного открытия новых горизонтов в плане все большего сближения", сообщает ТАСС.