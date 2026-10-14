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В Армении назвали неизвестной конечную цель сближения с ЕС

В Армении назвали неизвестной конечную цель сближения с ЕС В Армении назвали неизвестной конечную цель сближения с ЕС

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что никому не известна конечная точка сближения страны с Евросоюзом.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что никому не известна конечная точка сближения страны с Евросоюзом.

"Отвечая на вопрос: каков пункт назначения? Боюсь, я вас разочарую. Думаю, этого не знает никто: ни Армения, ни ЕС, ни государства - члены", - отметил он, выступая на полях Варшавского форума по безопасности. Трансляция велась на YouTube-канале форума.

Мирзоян обратил внимание, что серьезные разговоры о присоединении Армении к ЕС начались недавно и "не было глубоких общественных обсуждений на этот счет, хотя весной 2025 года был принят закон о начале процесса вступления в ЕС".

"Таково армянское восприятие. Теперь давайте посмотрим на восприятие ЕС. У меня нет уверенности, что у ЕС есть решение принять Армению в состав уже завтра, предоставить полноправное членство, даже если Армения скажет "да", - указал он.

Вместе с тем министр заявил, что Армения и ЕС находятся в разгаре процесса "непрерывного открытия новых горизонтов в плане все большего сближения", сообщает ТАСС.

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Теги:
#ес
#армения
#цель
#сближение
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