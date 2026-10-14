Суд в США вынес приговор в виде пожизненного лишения свободы в отношении 63-летнего Дуэйна Дэвиса, признанного виновным в организации убийства американского рэп-исполнителя Тупака Шакура в 1996 году, передает телеканал CNN.
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Общество
CNN: убийца Тупака Шакура получил пожизненный срок
14 октября 2026 / 10:39
© Ethan Miller/ Getty Images/ТАСС
Суд в США вынес приговор в виде пожизненного лишения свободы в отношении 63-летнего Дуэйна Дэвиса, признанного виновным в организации убийства американского рэп-исполнителя Тупака Шакура в 1996 году, передает телеканал CNN.
По решению суда, Дэвис сможет претендовать на условно-досрочное освобождение после отбытия 40 лет заключения. При этом ему зачтут 731 день, который он уже провел под стражей.
Шакур получил огнестрельные ранения, когда находился в автомобиле вместе с музыкальным продюсером Мэрионом Найтом, и скончался через шесть дней в возрасте 25 лет. Убийство оставалось нераскрытым почти 30 лет, сообщает ТАСС.
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