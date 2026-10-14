Times: Британия на учениях отработала возвращение контроля над Фолклендами

Великобритания провела военные учения, отработав сценарий возвращения контроля над Фолклендскими (Мальвинскими) островами. Об этом информировала газета The Times .

Великобритания провела военные учения, отработав сценарий возвращения контроля над Фолклендскими (Мальвинскими) островами. Об этом информировала газета The Times.

Сообщается, что к шестидневным маневрам были привлечены 150 британских военнослужащих из батальона парашютного полка, которые действовали во взаимодействии с 100 резервистами из Сил обороны Фолклендских островов. Авиационную поддержку обеспечивали истребители Typhoon королевских ВВС.

Фолклендские острова, расположенные в юго-западной части Атлантического океана, уже две сотни лет являются предметом территориального спора между Аргентиной и Великобританией. В апреле 1982 года между странами произошел вооруженный конфликт. Аргентина потерпела в нем поражение, потеряв за два с половиной месяца 649 военнослужащих. Потери британской стороны составили 255 человек.

В марте 2013 года большинство жителей архипелага высказалось на референдуме за то, чтобы эта территория осталась во владении Соединенного Королевства. Аргентина результаты плебисцита не признала. Общая площадь Фолклендских островов составляет немногим более 12 тыс. кв. км. Численность населения - порядка 3,2 тыс. человек, сообщает ТАСС.